La jefa de Reumatología de Quirónsalud Marbella analiza en un congreso mundial los avances al abordar la artrosis

La doctora Nerea Costas, jefa del servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga), en una foto de archivo. - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La doctora Nerea Costas, jefa del servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga), ha participado recientemente en el 26 Congreso Mundial sobre Osteoporosis, Osteoartritis y Enfermedades Musculoesqueléticas (WCO-IOF-ESCEO 2026), donde ha analizado los avances actuales en el manejo de la artrosis, destacando la evolución en la comprensión de esta patología.

"La artrosis no puede entenderse únicamente como un problema de desgaste mecánico del cartílago, sino como el resultado de la interacción de distintos tejidos y células, con un papel clave del sistema inmunitario y de la inflamación", ha afirmado la especialista en el marco de este congreso, uno de los encuentros científicos internacionales de mayor relevancia en este ámbito.

En este sentido, ha explicado que, aunque el daño del cartílago articular "sigue siendo un signo distintivo de la enfermedad, hoy se reconoce la importancia de los procesos inflamatorios de bajo grado y de determinadas vías moleculares en su progresión". Según ha señalado en su ponencia, "en la artrosis se produce una activación de mecanismos inflamatorios que favorecen la degradación del cartílago y perpetúan un círculo vicioso de inflamación y daño articular".

Otro de los ejes de la intervención de la doctora Costas ha sido el abordaje de los casos complejos o refractarios, es decir, aquellos pacientes en los que los tratamientos conservadores habituales no logran un control adecuado de los síntomas. En este contexto, ha expuesto el papel de la radioterapia a bajas dosis como opción terapéutica en determinados perfiles de pacientes.

"Se trata de una estrategia con efectos antiinflamatorios, utilizada en algunos países europeos, especialmente en pacientes que no son candidatos a cirugía o no desean someterse a ella", ha afirmado la especialista, quien ha insistido también en la necesidad de avanzar hacia una selección más precisa de los pacientes, basada en criterios objetivos.

Según ha señalado, "uno de los grandes retos actuales es identificar qué pacientes pueden beneficiarse realmente de estos tratamientos, y para ello es fundamental el uso de pruebas de imagen y biomarcadores que nos ayuden a predecir la respuesta". En esta línea, ha destacado el valor de herramientas como la ecografía y la resonancia magnética para la evaluación de la inflamación articular.

Asimismo, ha aludido al análisis de biomarcadores inflamatorios, que permiten reconocer distintos fenotipos de artrosis, especialmente aquellos de perfil inflamatorio.

En este mismo foro participó también la doctora África Forné, coordinadora de la Unidad de Radioterapia Aplicada a Patologías Benignas y oncóloga radioterápica del Servicio Integral del Cáncer del Hospital de Quirónsalud en Málaga, que presentó una ponencia sobre el papel de la radioterapia de baja dosis.

La participación de la doctora Nerea Costas en el WCO-IOF-ESCEO 2026 "refuerza el compromiso del Hospital Quirónsalud Marbella con la actualización científica, la investigación clínica y la incorporación de enfoques terapéuticos innovadores, con el objetivo de ofrecer a los pacientes con artrosis una atención cada vez más personalizada y basada en la evidencia", han indicado.