Un joven investigador de Derecho de la UMA logra una beca de I+D Humboldt para un estudio sobre el sector bancario

El profesor del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga (UMA) José Zapata Sevilla. - UMA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El profesor del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga (UMA) José Zapata Sevilla ha obtenido una de las prestigiosas becas 'Humboldt' para investigadores postdoctorales, concedidas por la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania) para desarrollar una investigación relacionada con el sector bancario desde la perspectiva de derecho comparado.

Fundada en 1953 por la República Federal de Alemania y presidida en sus inicios por el Nobel de Física Werner Heisenberg, esta fundación tiene desde entonces como misión fomentar la excelencia científica a través de la cooperación internacional y el apoyo a proyectos innovadores con impacto global, han precisado desde la UMA en una nota.

Zapata realizará una estancia de siete meses en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tübingen --Eberhard Karls Universität Tübingen Juristische Fakultät--, donde investigará las causas de la falta de integración financiera del sector bancario en el mercado único de la Unión Europea, a pesar de la creación de la Unión Bancaria desde una perspectiva de derecho comparado.

Bajo el título, 'The fragmented European Union Banking Union. A regulatory and comparative law analysis', el estudio parte de la hipótesis de que el éxito de las principales propuestas de política legislativa relativas al impulso de la integración financiera dependerá de la coherencia con las necesidades de los sistemas financieros nacionales.

Este joven investigador, que también pertenece al grupo de la UMA 'Implicaciones normativas del medio ambiente. Estándares ambientales y directriz ambiental', comenzará su proyecto en agosto de 2027, aunque la estancia viene precedida de otro periodo de I+D y docencia en la misma universidad alemana, que ya ha dado inicio este mes de abril.

Las becas 'Humboldt' integran a sus beneficiarios en una red internacional de investigadores formada por más 30.000 'humboldtianos' de más de 140 países de todo el mundo. Entre los miembros se encuentran o han llegado a pertenecer más de 60 ganadores del Premio Nobel. El mecenazgo se lleva a cabo por la Fundación Alexander von Humboldt con el apoyo del gobierno alemán y colaboradores privados.

José Zapata es el único candidato de la UMA que ha logrado en 2026 una de estas becas en el ámbito de las Ciencias Jurídicas, aunque la universidad malacitana el pasado año también contó con otro de sus investigadores como beneficiario, el profesor del Departamento de Ciencias Históricas José Carlos López Gómez.

Estos datos refrendan "la capacidad científica de la Universidad de Málaga y la competitividad de sus científicos en el contexto nacional e internacional, consolidándola como referente en la formación de talento investigador de excelencia".

Además de los recursos necesarios para desarrollar su investigación, la concesión de una de estas becas supone a sus beneficiarios formar parte de una de las redes científicas más prestigiosas e influyentes del mundo: la Humboldt Network, una comunidad global de investigadores de élite que facilita colaboraciones académicas internacionales y proporciona apoyo continuo a lo largo de toda la carrera científica.