Junta cree que la UMA necesita reforzar su situación económica tras "mala gestión previa": "Infrafinanciación no hay"

LA CAROLINA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que "necesitamos reforzar" la financiación de la Universidad de Málaga (UMA) "como consecuencia fundamentalmente de una mala gestión previa" por parte de la propia institución académica, aunque ha asegurado que "infrafinanciación como tal no hay".

En declaraciones a los periodistas en La Carolina (Jaén), preguntado por los paros de estudiantes, ha dicho que en una reunión con representantes de estos, "sin luces y taquígrafos, a diferencia de otras que han mantenido este colectivo con algún grupo político", se puso de manifiesto que "muchos de los problemas que tiene la UMA no son consecuencias de una infrafinanciación por parte del Gobierno, sino de una mala gestión por la propia universidad".

Así, ha asegurado que la UMA "tiene edificios que están en unas condiciones que no son las adecuadas" y, al mismo tiempo, "se estaban construyendo otros por más de 40 y 45 millones de euros"; una situación que, ha apuntado, "no pasa en un año ni en dos, sino que viene desde luego desde atrás". "La universidad en ese momento marcó sus prioridades y eso nos lleva a una realidad actual. Por lo tanto, infrafinanciación como tal no hay", ha incidido.

Según el consejero, "necesitamos reforzar su financiación como consecuencia fundamentalmente de esa mala gestión previa que le ha llevado una situación donde han tenido que solicitar un préstamo a la Junta de Andalucía".

"Estamos reforzando su financiación para que lo más importante, que es la carrera profesional del PDI y del PTGAS no se vea interrumpida y que, desde luego, los alumnos cuente con todos los medios para poder desarrollar su actividad en óptimas condiciones", ha concluido.