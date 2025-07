Junta pide a Montero que se "marche si no es capaz de defender" a todas las comunidades y la igualdad entre españoles

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha pedido este lunes a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se "marche" del Ejecutivo nacional si "no es capaz de defender" a todas las comunidades autónoma y la igualdad entre españoles, en referencia al "atentado" que supone la financiación singular de Cataluña.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Carolina España ha recalcado que si Montero "no es capaz de defender a todas las comunidades autónomas frente a este despropósito" y si "no se siente capacitada para defender la igualdad de todas las comunidades autónomas", lo que tiene que hacer es "marcharse" y que llegue otro ministro de Hacienda que "no tenga miedo a defender la igualdad de los españoles, que se está poniendo en entredicho".

"Se están atacando los pilares de nuestra democracia, la unidad de España, la igualdad de los españoles y la solidaridad interterritorial", ha dicho España, apuntando que no sólo están en contra de la financiación singular de Cataluña las comunidades del PP, sino también comunidades gobernadas por el PSOE.

Ha manifestado que la financiación singular de Cataluña acordada entre el Gobierno central y la Generalitat es una "auténtica barbaridad" y un "misil a la unidad de España y a la igualdad de todos los españoles".

La consejera andaluza ha pedido al Gobierno central que "no se ría de los españoles" con un "acuerdo bilateral" con Cataluña que es "un pago más al chantaje del separatismo y del independentismo". "Es una compra de votos para que el señor (Salvador) Illa pueda seguir siendo presidente de la Generalitat y para que el señor Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno", ha dicho.

"Una compra de votos con el dinero de todos los españoles se llama corrupción política", ha indicado España, para quien estamos ante un "atentado a la igualdad y un atropello a la solidaridad entre todas las regiones", al tiempo que se "van a crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

Ha señalado que la entrega del cien por cien del IRPF "al independentismo catalán" son "30.000 millones de euros más, cuando al resto de comunidades autónomas de régimen común solo se nos entrega el 50 por ciento de la recaudación". "Esto es una financiación privilegiada que no tiene cabida ni está contemplada en la Constitución, como sí lo está la financiación singular del País Vasco y de Navarra", ha expuesto.