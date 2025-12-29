La Junta traslada condolencias a familiares de fallecidos y un mensaje de ánimo a los del desaparecido tras temporal

1039195.1.260.149.20251229120341 La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, visitan las obras de prolongación de la línea 2 del metro de Málaga al Hospital Civil. - EUROPA PRESS/ ALEX ZEA

MÁLAGA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha trasladado el pésame en nombre del Gobierno andaluz a los familiares de los dos fallecidos tras el temporal de los últimos días, uno de ellos en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande y otro en Íllora (Granada).

España, en una atención a medios en Málaga, ha trasladado "nuestro más sentido pésame a los familiares, a los amigos" y también un mensaje de "ánimo a los familiares de la otra persona que sigue desaparecida, otro vecino de Alhaurín el Grande", cuya búsqueda se ha reanudado en la mañana de este lunes.

Por otro lado, España ha trasladado respaldo a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "que llevan desde la tarde-noche del sábado atendiendo todas las incidencias que se han producido, a los miembros del Infoca, Servicios de Emergencias, Consorcio de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local...". En definitiva, ha señalado, "estamos en coordinación con todos ellos".

España ha recordado, por otro lado, que este lunes se sigue buscando al otro desaparecido en Alhaurín el Grande. El operativo de esta jornada, según ha informado la Guardia Civil, está compuesto por unas 150 personas --de los que medio centenar son agentes de la Guardia Civil--, distribuidas en ocho grupos de trabajo.

"Esperemos que pronto pueda haber ya una solución, se pueda encontrar a esta persona", ha concluido la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

También, por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha trasladado condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos.

PRUDENCIA EN CASO DE TEMPORAL

Por otro lado, España ha señalado que "lo peor --del temporal-- ya ha pasado", aunque continúan los avisos amarillos en el levante almeriense, y ha destacado el "comportamiento ejemplar" de la ciudadanía tras el aviso rojo por lluvias en Málaga.

"Es verdad que siempre ocurre o pueden ocurrir sucesos lamentables", ha dicho y ha pedido "mucha prudencia cuando se manden los avisos, pido precaución y sentido común".

"Cuando llueve con mucha fuerza hay que seguir las recomendaciones del 112, de emergencias, como no estacionar cerca de los cauces de los ríos, y, en definitiva, tomar todas las medidas que en estos momentos son absolutamente imprescindibles y absolutamente necesarias porque va con ello nuestra propia vida y nuestra propia seguridad", ha abundado. Por tanto, ha insistido en pedir "prudencia" en casos de temporal.