Leadingirls 2026 regresa del 17 al 20 de noviembre para impulsar las vocaciones STEAM

Archivo - Cartel de Leadingirls en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Leadingirls 2026 celebrará su próxima edición del 17 al 20 de noviembre de 2026 en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, ubicado en Tabacalera, con el objetivo de facilitar un contacto directo del público joven al ecosistema tecnológico y de startups de Málaga.

Impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo, el encuentro volverá a reunir a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en un momento clave de toma de decisiones académicas y profesionales, ofreciéndoles experiencias, herramientas y referentes para descubrir nuevas oportunidades de futuro alejadas de estereotipos.

Tras la evolución iniciada en su pasada edición, Leadingirls continuará reforzando en 2026 un formato más dinámico, participativo y experiencial, donde los talleres prácticos, las demostraciones tecnológicas y las actividades inmersivas tendrán un papel protagonista a la hora de impulsar las vocaciones STEAM entre el público asistente, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El fin es que la audiencia pueda aprender de manera práctica, experimentar con herramientas reales y conectar de forma directa con disciplinas vinculadas a la tecnología, la creatividad, el emprendimiento y la innovación.

Los colegios y centros educativos interesados en participar pueden acceder a la información en www.leadingirls.com, y en los perfiles de Facebook, X, Instagram y LinkedIn del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

PARTICIPACIÓN

El evento volverá a contar con la participación de empresas, startups, instituciones educativas y profesionales del ecosistema digital y creativo, acercando al público joven tanto la realidad del mercado laboral actual como las oportunidades que ofrecen los perfiles STEAM en ámbitos de alta demanda.

Asimismo, Leadingirls seguirá apostando por la visibilización del talento femenino como herramienta para fomentar la libre elección de carreras profesionales y generar referentes reales.

El encuentro ofrecerá también la oportunidad de conocer iniciativas educativas y de emprendimiento vinculadas al ecosistema innovador de Málaga, incluyendo programas impulsados por entidades como la Universidad de Málaga, Fundación Unicaja o Campus 42 Fundación Telefónica, entre otras propuestas conectadas con el presente y el futuro del sector tecnológico.