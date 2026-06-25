Lenny Kravitz, Alan Parsons y Niña Pastori entre los próximos conciertos de Starlite Marbella (Málaga)

Conciertos previstos para la próxima semana - STARLITE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Starlite Occident Marbella, que tiene lugar en el citado municipio malagueño de Marbella, afronta una nueva semana llena de conciertos reuniendo sobre su escenario a algunas de las figuras más destacadas de la música nacional e internacional como Niña Pastori, Lenny Kravitz, Alan Parsons o los Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes.

Tras el "espectacular arranque" de su 15 edición el pasado 19 de junio con el concierto sold out de Ozuna, el festival continúa consolidándose como "el gran punto de encuentro internacional de la música, la cultura y el entretenimiento premium del verano", según explican desde la organización en un comunicado.

De esta forma, la próxima semana la Cantera de Nagüeles volverá a convertirse en un enclave único para disfrutar de los conciertos de Niña Pastori (27 de junio), Lenny Kravitz (29 de junio), Alan Parsons (30 de junio), Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes (3 de julio), Danny Ocean (4 de julio) y Elena Rose (4 de julio).

La respuesta del público en las primeras jornadas del festival ha vuelto a poner de manifiesto el atractivo de una cita que, quince años después de su nacimiento, sigue marcando la diferencia gracias a su combinación de excelencia artística, cercanía entre artistas y espectadores y una experiencia única en plena naturaleza.

El lleno absoluto registrado en la actuación de Ozuna, en una noche que reunió a personalidades españolas de reconocimiento internacional como Carlos Alcaraz o Dani Ceballos, inauguró una edición histórica que se prolongará hasta principios de septiembre con la celebración de los Premios Juventud.

En un año especialmente significativo por la celebración de su 15 aniversario, Starlite Occident Marbella reafirma su papel como motor cultural y turístico del verano europeo. Más allá de los conciertos, el festival ofrecerá durante cerca de tres meses una experiencia integral que combina gastronomía, ocio y entretenimiento en un entorno natural incomparable.

Niña Pastori llega a Marbella convertida en una de las artistas más importantes y queridas de la música española. Con más de tres décadas de trayectoria, múltiples Latin Grammy y más de dos millones de discos vendidos, la cantante gaditana ha construido una carrera única en la que el flamenco dialoga con el pop y las músicas del mundo sin perder nunca su esencia.

En esta cita especial, el público podrá disfrutar de algunos de sus grandes éxitos junto a las canciones de 'Color Fania', su más reciente proyecto, en el que rinde homenaje al universo de la salsa desde una mirada personal, emocionante y profundamente auténtica.

La cita, abrirá sus puertas a las 20,00 horas y el concierto comenzará a las 22,00 horas. Las entradas para el evento se pueden adquirir en la página web oficial del festival.

El Auditorio de Starlite recibe el lunes 29 a Lenny Kravitz, uno de los músicos de rock más influyentes de nuestro tiempo. La cita comienza a las 22,00 horas y la apertura de puertas es a las 20,00 horas. Todavía hay entradas disponibles para el evento.

Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clases a lo largo de una carrera musical de más de tres décadas. Dejándose llevar por las influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta, el escritor, productor y multiinstrumentista ha ganado cuatro premios Grammy, según han informado desde la página web de Starlite Occident Marbella.

El artista lanzó su aclamado álbum de estudio Blue Electric Light el 24 de mayo de 2024. Continuando lo que Billboard denomina la "Lennaissance", Kravitz se encuentra actualmente en una gira mundial en apoyo de Blue Electric Light, que ha tenido presentaciones con entradas agotadas por Europa, Sudamérica, Australia y una residencia en Las Vegas.

Kravitz ha sido recientemente honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 'Music Icon Award' en los People's Choice Awards 2024 y el 'Best Rock Award' en los MTV Video Music Awards 2024. Además, fue reconocido por la CFDA con su 'Fashion Icon Award' por su rol no solo como uno de los músicos de rock más estimados, sino también como una gran influencia en la moda.

El martes 30 a las 22,00 horas será el turno de Alan Parson. Una de las figuras más influyentes de la historia del rock progresivo y la producción de estudio.

Tras iniciar su carrera en los estudios Abbey Road, donde trabajó en los últimos álbumes de The Beatles, Parsons alcanzó reconocimiento mundial como ingeniero del emblemático álbum de Pink Floyd 'The Dark Side of the Moon', un disco que contribuyó a redefinir la producción sonora moderna.

El martes, 'Alan Parsons Live Project' llega al Starlite Occident Marbella con un espectacular espectáculo en directo acompañado por una excepcional banda de músicos. Será "un viaje musical envolvente a través del sonido, las historias y las melodías atemporales que han marcado a generaciones de aficionados a la música en todo el mundo", explican desde Starlite Marbella.