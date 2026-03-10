Licitadas obras para adaptación de 50 locales de Soliva Este de Málaga en alojamientos en alquiler para personas mayores

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), va a iniciar la licitación de las obras para la adaptación de 50 locales de Soliva Este en 91 alojamientos en alquiler de un dormitorio para personas mayores o personas con movilidad reducida.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal de Vivienda y Regeneración Urbana, Francisco Pomares, y a los concejales de Derechos Sociales y del distrito Puerto de la Torre, Francisco Cantos y Jacobo Florido, respectivamente, ha informado este martes del proyecto.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para promover vivienda para personas mayores y con movilidad reducida, en la misma línea de los alojamientos de este tipo impulsados en el Corralón de Santa Sofía y en las calles Calvo y Carril y a los 16 y 20 que va a construir o rehabilitar en la calle Gómez Ocaña y Mendizábal, respectivamente.

En concreto, la inversión del Ayuntamiento para esta obra asciende a 9.415.463,85 euros (IVA incluido) y la licitación se ha dividido en dos lotes. El precio base del lote 1 con 47 alojamientos es de 5.468.518,89 euros y el del lote 2 con 44 alojamientos es de 3.946.944,96 euros. El plazo de ejecución de las obras que comprenden ambos lotes es de 18 meses.

Así, el objeto de esta actuación es el fomento de la promoción de alojamientos en alquiler para personas mayores o con movilidad reducida inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda con ingresos no superiores a 5,5 veces Iprem, mediante la adaptación de locales en desuso de titularidad municipal en las edificaciones existentes sobre las parcelas de R.4 a R.11 de la urbanización Soliva Este, ubicada en el distrito Puerto de la Torre.

Se actuará sobre 50 locales con una superficie total de 8.421,32 metros cuadrados (m2) construidos, divididos en 8 edificios y en cuyo diseño se ha tenido en cuenta la optimización del espacio para garantizar la comodidad y movilidad de los residentes.

En este sentido, los alojamientos han sido diseñados bajo un concepto de flexibilidad y adaptación a la estructura existente, cuenta con una distribución funcional que incluye un salón con cocina integrada, un dormitorio independiente y un baño adaptado.

Además, la mayoría de las unidades incorporan una terraza privada, favoreciendo la ventilación y la iluminación natural, funcionando además como "colchón visual" para aportar privacidad.

Los alojamientos serán completamente accesibles y se entregaran amueblados --cuyo presupuesto está incluido en la inversión total de la actuación--, cuentan con climatización, sistemas avanzados de aerotermia para suministro de agua caliente. Cada proyecto cuenta con superficies destinadas a servicios comunes y estancias compartidas que fomenten la integración social, como salas polivalentes de uso múltiple, sala de lectura, sala de juegos y lavandería.

Las rentas de alquiler de estos alojamientos serán de 7,00 euros/m2u y mes, aproximadamente 300 euros al mes. En el caso de que la renta supere el 30% de los ingresos familiares, la renta de alquiler se ajustará a este 30%.