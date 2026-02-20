Lidl invierte más de 6,5 millones en su tercera tienda en Marbella (Málaga)

Javier García, teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, y Sophie Chatel, directora regional de Lidl en Andalucía, con aguacates malagueños en la nueva tienda - LIDL

El nuevo establecimiento en San Pedro Alcántara abre con casi 1.500 metros cuadrados de superficie comercial y 96 plazas de aparcamiento

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Lidl avanza en su plan de crecimiento en la provincia de Málaga con la apertura de un nuevo establecimiento en el núcleo de población de San Pedro Alcántara, en la ciudad de Marbella, situado concretamente en la calle Araucaria. La cadena de supermercados ha destinado una inversión de más de 6,5 millones de euros a la construcción, ingeniería y equipamiento de esta nueva tienda, cuya puesta en marcha ha sido confiada a empresas locales y que abre al público este viernes.

Según detallan desde la compañía en un comunicado, el nuevo punto de venta arranca con una plantilla de 26 personas, que se incorporan a los cerca de 950 empleos directos que Lidl mantiene en la provincia de Málaga. Se trata, además, de la tercera tienda de la cadena en Marbella, que eleva a 35 el número total de establecimientos de Lidl en la provincia.

La nueva tienda de San Pedro dispone de una superficie de venta cercana a los 1.500 metros cuadrados y cuenta con un aparcamiento de 96 plazas, que incluye tres puntos de recarga gratuita para vehículos eléctricos. En materia medioambiental, la nueva tienda ha sido diseñada conforme a estrictos criterios de eficiencia energética, destacando la instalación de 535 metros cuadrados de paneles solares en la cubierta.

A ello se suman sistemas de iluminación LED en todas las instalaciones, así como equipos de refrigeración y climatización de bajo consumo, que contribuyen a reducir de forma significativa el impacto ambiental del punto de venta.

Con esta apertura, Lidl consolida su presencia en Málaga, donde ha inaugurado ocho tiendas en los últimos cinco años. A las aperturas realizadas en Málaga capital, concretamente en el centro y el litoral en 2021, El Cónsul en 2022, Churriana en 2023 y Carretera de Cádiz en 2026, se suman las realizadas en Benalmádena en 2024, Alhaurín de la Torre en 2025 y la que abre este viernes en San Pedro Alcántara.

El nuevo establecimiento abre de lunes a sábado, en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.30 horas, y apuesta por los productos de proximidad y de origen local, como el queso fresco Vega e Hijos o las cervezas Victoria. Su oferta se completa con una amplia selección de referencias regionales, como embutidos, frutas y verduras, entre otras, y la incorporación de un módulo 'deluxe' de panadería.

VISITA INSTITUCIONAL

Con motivo de la apertura de la tercera tienda de Lidl en Marbella, el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García Ruiz, han recorrido las nuevas instalaciones junto a Sophie Chatel, directora regional de Lidl en Andalucía (zona Málaga), así como otros representantes del Ayuntamiento.

Durante la visita, García Ruiz ha subrayado la "contribución de esta apertura a la dinamización y fortalecimiento del tejido comercial y económico de la localidad sampedreña", y ha destacado que "la implantación de una gran cadena de alimentación como Lidl mejora la oferta de servicios de proximidad y genera empleo y oportunidades económicas".

Asimismo, ha puesto en valor "la inversión y el compromiso continuado de la compañía con Marbella, materializado en una tercera tienda moderna y alineada con criterios de sostenibilidad".

Por su parte, Sophie Chatel ha comenzado agradeciendo al consistorio las facilidades otorgadas para la puesta en marcha de la tienda, señalando que esta apertura "supone un nuevo hito dentro del Plan Marbella de Lidl, reforzando nuestra presencia en el oeste del municipio y acercando nuestra propuesta de valor a los vecinos y vecinas".

Asimismo, ha subrayado que la estrategia de Lidl pasa por un crecimiento sostenible que prioriza la comodidad y eficiencia para el cliente, garantizando siempre una cesta de la compra de calidad al precio más competitivo del mercado".

IMPACTO ECONÓMICO Y EMPLEO EN MÁLAGA Y ANDALUCÍA

Desde el inicio de su actividad en la provincia en 1997, Lidl mantiene un papel relevante en la economía malagueña. Según datos de la consultora PwC, su impacto económico alcanza los 373 millones de euros anuales, equivalentes al 0,95 % del PIB de la provincia.

En términos de empleo, la compañía concentra en Málaga su mayor plantilla de Andalucía, con más de 950 trabajadores, y la tercera más numerosa de su red nacional, solo por detrás de Barcelona y Madrid. En total, su actividad genera más de 7.643 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, lo que representa el 1,01 % del empleo provincial.

Este impacto se extiende al conjunto de Andalucía, donde Lidl cuenta con más de 140 establecimientos y una plantilla superior a las 4.100 personas. Su contribución anual a la economía andaluza supera los 2.020 millones de euros, el 1,05 % del PIB regional, y sostiene un total de 42.991 empleos (entre directos, indirectos e inducidos), el 1,24 % del empleo total andaluz.