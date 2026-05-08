López (PSOE) afea a Feijóo buscar nuevo conflicto con el Gobierno por hantavirus: "Pero, se puede ser más irresponsable"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, atiende a los medios en Málaga con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. A 8 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, busque "tener un nuevo conflicto con el Gobierno" a cuenta del brote de hantavirus en el buque MV Hondius y ha asegurado que "si no tiene nada que aportar, si no quiere ayudar, por lo menos no moleste; apártese, qué es lo que tiene que hacer".

"Pero, se puede ser más irresponsable que cuando hay una crisis sanitaria, jugar a generar alarma, jugar a extender bulos, jugar a poner en cuestión a los expertos y a la ciencia por conseguir un puñado de votos", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Málaga, junto al secretario general del PSOE de Málaga y candidato a las próximas elecciones andaluzas, Josele Aguilar.

Así, ha asegurado que "este es el estilo PP y el estilo Feijóo" que, ha dicho, "acaba de volver a demostrar" en un momento en el que "todo el mundo se está poniendo en manos de la ciencia y cuando las administraciones están hablando y coordinándose para poner todos los medios necesarios para tratar esta crisis bajo todos los procedimientos sanitarios, de protección, de evacuación".

"Cuando se está cumpliendo con las leyes, con los mandatos de la Organización Mundial de la Salud, llega Feijóo y en lugar de avalar todo esto y ponerse del lado de quien está haciendo esto, busca tener un nuevo conflicto con el Gobierno", ha incidido el dirigente socialista, quien ha apuntado que este "es el estilo PP y es el estilo del señor Feijóo, una vez más poniéndose del lado equivocado de la historia".