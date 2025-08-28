Magallanes y Elcano inspiran una semana de actividades familiares en la selva de Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) conmemora del 1 al 7 de septiembre el aniversario de la histórica expedición de Magallanes y Elcano, una de las mayores hazañas de la historia de la navegación. Esta semana ofrece a los visitantes la oportunidad de redescubrir la aventura de la primera vuelta al mundo gracias al nuevo espacio dedicado a esta expedición, inaugurado el pasado año como parte del hábitat temático del parque.

Los más pequeños podrán sumergirse en la historia y la naturaleza con actividades especiales diseñadas para ellos. El jueves 4 de septiembre a las 17.30 horas, en colaboración con la reconocida Librería Teseo, tendrá lugar el Cuentacuentos-taller 'La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano', donde los niños conocerán las maravillas de la expedición y las especies animales que sorprendieron a los navegantes.

Tras la narración, podrán participar en un taller práctico para poner en acción lo aprendido durante la historia. La actividad requiere inscripción previa en el siguiente enlace.

Por otro lado, el viernes 5 de septiembre a las 12.00 horas, la aventura continúa con 'El cofre del naturalista: Crea tu Cámara de las Maravillas', una actividad que permitirá a niños y niñas explorar y crear su propio gabinete de curiosidades, inspirado en las primeras colecciones de historia natural.

También es necesaria inscripción previa en el siguiente enlace. Además, durante toda la semana, los visitantes podrán disfrutar de la micro visita guiada 'La Cámara de las Maravillas. Viaje al pasado', donde un monitor les descubrirá los secretos de esta misteriosa habitación, preludio de los modernos museos de ciencias naturales.

Por otro lado, han señalado que la colaboración con la Librería Teseo, un referente cultural en Fuengirola, permite ampliar la experiencia de los visitantes más allá de Bioparc. Durante toda la semana, Teseo instalará una sección especial en su escaparate e interior dedicada a libros sobre la expedición de Magallanes y Elcano y las especies animales descubiertas por los navegantes.

Estos libros acercarán a niños y adultos a la historia, la ciencia y la naturaleza de forma amena y educativa. Además, los clientes que adquieran alguno de estos libros recibirán un 20% de descuento en su entrada a Bioparc, aplicable directamente en taquilla, durante todo el mes de septiembre.

Esta iniciativa refuerza el valor de la colaboración con entidades locales y permite que la historia y la biodiversidad sean protagonistas también fuera del parque. Una oportunidad para viajar en el tiempo y revivir la gran aventura de la primera vuelta al mundo en Bioparc Fuengirola.

Las plazas para los talleres y cuentacuentos son limitadas, por lo que se recomienda a los padres inscribir a sus pequeños con antelación y formar parte de esta experiencia única que combina historia, naturaleza y diversión.

BIOPARC FUENGIROLA

Bioparc Fuengirola es un parque de conservación de animales de inspiración tropical que recrea fielmente los ecosistemas de Isla de Madagascar, África ecuatorial, Sudeste asiático, Indo Pacífico y, como novedad, Centro y Sudamérica, con selvas densas, ríos y cascadas.

Además de ofrecer experiencias inmersivas para los visitantes, el parque tiene un fuerte compromiso educativo y divulgativo, promoviendo la concienciación sobre la biodiversidad y el respeto por la naturaleza.

Bioparc también desempeña un papel fundamental en la conservación de especies en peligro de extinción, participando en programas internacionales de cría en cautividad y protección de hábitats naturales, convirtiéndose en un referente en la educación ambiental y la preservación de la fauna global.