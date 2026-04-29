Maíllo asistirá a la manifestación del 1 de mayo convocada por CCOO y UGT en Málaga, tras abrir campaña en Sevilla

Foto de familia de la candidatura de Por Andalucía. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, asistirá a la manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT en Málaga con motivo del Día Internacional de los Trabajadores el próximo viernes 1 de mayo.

Según ha indicado la coalición en una nota, tras la concentración, Maíllo presidirá un encuentro con la militancia, simpatizantes y vecinos en el Parque de las Moreras de la capital malagueña a las 14,00 horas.

Será el segundo acto de la campaña electoral del candidato de la coalición de cara a las elecciones del 17 de mayo tras un primer mitin el jueves en Sevilla para abrir el calendario.

En paralelo, el mismo jueves 30 de mayo, el diputado en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, participaran en un acto de inicio de campaña en la Plaza del Reloj del Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga a las 19,30 horas.

Al evento también asistirán el cabeza de lista por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, y los candidatos de la coalición de izquierdas en la provincia, Micaela Jiménez, Gonzalo Serrano y Adriana Fernández. El acto servirá para presentar las líneas principales del proyecto político de Por Andalucía en Málaga.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también participará en el acto central de las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT del 1 de Mayo, según han indicado fuentes de su departamento. Asimismo, a la marcha asistirá la candidata a la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, ya desvincularon ese evento de la campaña electoral por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, al indicar que ya se acordó a finales del año pasado mover en 2026 a Málaga la marcha central que habitualmente tiene lugar en Madrid.

No es la primera vez que la manifestación principal sale de la capital, dado que hace una década se desplegó en Bilbao y también se convocó otra en Valencia hace unos años.

Las movilizaciones por el día internacional del trabajador tienen como lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'. Con ello se busca reivindicar también el 'No a la guerra' y que los buenos datos macroeconómicos deben repercutir en los bolsillos de los trabajadores, apuntando así a los incrementos salariales.