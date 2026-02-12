Maíllo pide rapidez en las ayudas y se ofrece a afectados por las borrascas a trasladar sus reclamaciones

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el candidato de Por Andalucía por Málaga Ernesto Alba, en una visita al polideportivo de Ronda (Málaga) que atiende a vecinos de Grazalema (Cádiz) desalojados por el temporal. - IU ANDALUCÍA

RONDA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha incidido este jueves en reclamar que las ayudas que se pongan en marcha desde el Gobierno central para los afectados por el temporal que ha azotado Andalucía durante las últimas semanas sean "rápidas", así como se ha ofrecido, desde su condición de candidato a la presidencia de la Junta con la coalición Por Andalucía, a que los municipios y las personas afectadas por esta serie de borrascas le hagan llegar su relación de daños para "ayudar a acelerar esas ayudas" que necesitan.

Así lo ha indicado Antonio Maíllo en una atención a medios durante su visita al polideportivo municipal de Ronda (Málaga) en el que se ha dado acogida a vecinos de Grazalema (Cádiz) que la semana pasada fueron desalojados de sus casas como consecuencia del temporal.

El dirigente de IU, que ha estado acompañado en esta visita por el secretario del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones andaluzas por Málaga, Ernesto Alba, ha valorado el ejemplo de "solidaridad" que se está dando desde Ronda, pero también desde otros municipios como Zaraha de la Sierra, Algodonales o Montecorto, que "merecen el reconocimiento de toda la sociedad andaluza y española", según ha comentado.

El líder nacional de IU ha defendido que "este ejemplo de solidaridad emocionante combate todas esas políticas de odio de quienes" --desde la "extrema derecha"--, "nos quieren enfrentados y que la gente y los individuos estén desconfiados unos de otros".

Maíllo ha advertido de que, tras una semana de desalojo, "los ánimos empiezan a flaquear" entre los vecinos de Grazalema, por lo que "ahora es cuando más hay que estar aquí", porque "cuando se tenía perspectiva de regresar" a su municipio, "se dice que puede ser otra semana más" la que haya que esperar, por lo que "es muy importante no olvidarnos, no permitir" que esta situación de los habitantes de dicho municipio gaditano "deje de ser el centro de atención, porque ahora es cuando quizás se necesitan más ánimos, más visitas, abrazos y conversaciones con ellos para que el tiempo se les pase rápido y pronto puedan llegar a sus casas", ha indicado.

Además, el candidato de Por Andalucía ha emplazado a la Junta para que "acelere los procesos de reconstrucción y garantía para que el pueblo de Grazalema vuelva a sus casas como máxima prioridad".

Por otro lado, el coordinador de IU ha recordado que el Gobierno de España ha aprobado en la reunión del Consejo de Ministros de esta semana "el espacio marco de situaciones de emergencia, de lo que comúnmente se reconoce como 'zona catastrófica'", que es "el paraguas sobre el que el resto de los ministerios tienen que sacar sus propias ayudas".

Ha pedido que esas ayudas "sean rápidas", así como ha dicho que, como candidato a la Junta desde la coalición Por Andalucía, se pone "a disposición de todos los municipios afectados, así como de los propietarios y la gente que trabaja en el campo, para que nos pasen la relación de daños y propuestas de reforma que deben hacerse en sus territorios", y que así "podamos ayudar a acelerar esas ayudas a partir de las publicaciones en cada ministerio de cuáles son los objetos".

Maíllo ha defendido la importancia, a su juicio, de "atender la variedad de situaciones que se están dando, que no se escape ninguna casuística, que es muy compleja, de ninguna de las situaciones" a las que hay que "responder con ayudas inmediatas, porque no hay tregua para pérdidas millonarias" derivadas de "cosechas desperdiciadas, de impedimento por las aguas de siembra para nuevas cosechas, de daños en infraestructuras deportivas o educativas, sobre todo, que necesitan una reforma inmediata".

Al hilo, ha concluido recordando que desde Por Andalucía han propuesto "que se exima, se evite y se levante el cumplimiento de las reglas fiscales de los ayuntamientos" para que éstos "puedan disponer del dinero que tienen de remanente para invertirlo ya, mañana, en estos arreglos".

"APOYO Y ALIENTO" A LOS AFECTADOS

Por su parte, Ernesto Alba, candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, ha trasladado "el apoyo y el aliento" a las personas alojadas en el pabellón tras las borrascas. De igual modo, Alba ha valorado el "organizar la solidaridad como impulso".

"Es lo que hemos comprobado, que la gente, sabiendo la situación en la que se encuentra, estén cuidados; viendo el apoyo emocional; toda la solidaridad de muchos pueblos para que no faltan recursos como alimentos, ropa... y la gente que lo están pasando mal se vean, de alguna manera, acompañados".

Alba ha valorado, por tanto, la solidaridad que se está desprendiendo, y ha vuelto a mostrar el apoyo de Por Andalucía a todas las personas. Por último, ha agradecido "al pueblo de Ronda el trabajo voluntario que están desarrollando para acoger y para cuidar a todas las familias".

"Creo que es importante, en un momento en el que estamos viviendo, que valores como la solidaridad y la ternura brillen sobre otras perspectivas que a veces nos saca el ser humano", ha concluido.