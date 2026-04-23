Maíllo valora restablecimiento de AVE directo y dice que hay que extraer lecciones de cómo mejorar actuaciones

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha valorado el restablecimiento del AVE directo el próximo 30 de abril y ha añadido que de ello hay que "extraer lecciones, de cierta honestidad, digamos, intelectual y política, de saber cómo debemos mejorar y acelerar las actuaciones" que "son imprevisibles" y "complejas por las dimensiones del daño que se produce".

De igual modo, ha valorado que "algunos nos dedicamos a ser honestos en el análisis de mejora que tiene que haber en la gestión de determinados aspectos, otros se dedican a enfangar y establecer un mensaje apocalíptico para sacar réditos de hechos que no son controlables como son los fenómenos meteorológicos o las tragedias ferroviarias".

Así lo ha señalado Maíllo tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga sobre el restablecimiento de la conexión directa del AVE el próximo 30 de abril después de haberse dado antes otras fechas y si eso es criticable.

"Dijimos lo que tuvimos que decir en su momento, igual que cuando se produjo la tragedia de Adamuz (Córdoba), que evidentemente nadie lo deseaba. Toda obra de compleja infraestructura necesita una reparación", ha dicho y ha añadido que "nos tenemos que centrar ahora en la recuperación de esa línea ya hecha y, por tanto, sobre eso varios aprendizajes".

En concreto, ha señalado que el primero es que "creo que de las lecciones que se extraen cuando se han producido bien bloqueo de vías por fenómenos meteorológicos, como fue el caso de Málaga, o bien por accidentes ferroviarios, hay que reforzar las plantillas de Adif y Renfe y hay que reforzar los protocolos de atención para las actuaciones posteriores".

"Son infraestructuras muy complejas", ha abundado y ha añadido que "sería ingenuo y muy demagógico abordar que no son cuestiones fáciles" pero "sobre todo lo que sí hay que extraer lecciones, de cierta honestidad, digamos, intelectual y política, de saber cómo debemos mejorar y acelerar las actuaciones, que ya digo, son complejas por las dimensiones del daño que se produce, que como son imprevisibles no sabemos cuáles son las dimensiones del daño".

En todo caso, ha dicho "celebrar la recuperación de la línea" y ha destacado, además, "que igual que algunos nos dedicamos a ser honestos en el análisis de mejora que tiene que haber en la gestión de determinados aspectos, otros se dedican a enfangar y establecer un mensaje apocalíptico para sacar réditos de hechos que no son controlables como son los fenómenos meteorológicos o las tragedias ferroviarias".

A juicio de Maíllo, "de eso sabe mucho Moreno Bonilla y el Partido Popular que lo ha hecho en esa utilización a unos niveles realmente obscenos", ha concluido.