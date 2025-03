Málaga acoge el congreso 'Sport and Events Europe' con más de 400 profesionales del sector de los deportes y eventos

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) - Málaga acoge del 25 al 27 de marzo en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena la cuarta edición del congreso internacional 'Sport and Events Europe', que reúne a más de 400 profesionales de empresas e instituciones internacionales relacionadas con el deporte y los eventos que se organizan en torno a este sector.

Entre ellas, se encuentran cadenas hoteleras como Hilton o Barceló, clubes deportivos como el Manchester City, el Oporto, el Milán, el Newcastle o la Roma, o destinos como Francia, Turquía y otros destinos de España y Portugal.

La ciudad, además de convertirse en anfitriona de esta cita internacional que se desarrolla en formato workshop, participará activamente en este evento one to one con, hasta la fecha, medio centenar de reuniones profesionales concertadas entre el Ayuntamiento y empresas e instituciones a nivel europeo que participan en este encuentro.

Málaga ha sido elegida como sede de esta cuarta edición de 'Sport and Events Europe', lo que permitirá presentar la ciudad a los prescriptores de este segmento turístico, de manera que conozcan sus posibilidades para albergar estas citas a nivel de equipamientos e infraestructuras, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

De igual modo, también se posiciona en torno a la oferta turística complementaria, que abarca segmentos que van desde el cultural y de naturaleza, pasando por el de ocio, el gastronómico o el de compras y lujo.

Según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo deportivo es uno de los segmentos que ha experimentado mayor crecimiento y más constante en la última década. Representa en torno al 10% del turismo mundial y genera más de 700 mil millones de dólares anuales.

Por otro lado, han recordado que la ciudad de Málaga ha acogido recientemente eventos de importancia como la Copa del Rey de baloncesto, en febrero de 2024, o la final de la Billie Jiing King Cup y de la Copa Davis en el mes de noviembre del pasado año. Asimismo, este mes de septiembre, albergará la Supercopa de Baloncesto.