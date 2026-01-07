Málaga acoge la fase previa del Campeonato de Selecciones Autonómicas Masculinas de Fútbol Sala Sub14 y Sub16

El diputado de Deportes, Juan Rosas; el delegado de Deporte de la Junta en Málaga, Carlos García; el alcalde de Villanueva de Tapia, Dionisio Aguilera; el presidente de la RFAF, Pedro Curtido; y el responsable de fútbol sala de la RFAF, Rafael Hidalgo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga trae a la provincia la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Masculinas de Fútbol Sala Sub14 y Sub16. Cerca de un centenar de jugadores de las selecciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra y Ceuta se enfrentarán del 16 al 18 de enero en Archidona y Villanueva de Tapia.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, junto al delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García; el alcalde de Villanueva de Tapia, Dionisio Aguilera; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, y el responsable de fútbol sala de la RFAF, Rafael Hidalgo.

Juan Rosas ha recordado que el fútbol sala entró a formar parte de los circuitos deportivos provinciales de la Diputación en 2021 con el impulso de la RFAF para dar respuesta a la creciente demanda de competiciones de esta modalidad deportiva en la provincia.

"Al acoger en Málaga este campeonato no sólo seguimos respondiendo a la demanda, sino que impulsamos el fútbol base y mostramos al mismo tiempo las magníficas instalaciones deportivas con las que cuenta la provincia, que puede albergar eventos deportivos de todos los niveles y modalidades", ha explicado.

Este tipo de eventos "no sólo son relevantes en el ámbito deportivo; también son fuente de valores como el esfuerzo, la superación, la igualdad, el respeto, la deportividad, la solidaridad o el compañerismo", ha destacado el diputado, que ha recordado que, "en el aspecto económico también generan un enorme impacto en las localidades sede".

Los encuentros se celebrarán en el pabellón Fernando Rodríguez de Archidona y en el pabellón municipal de Villanueva de Tapia. A las 10.30 horas jugarán las selecciones sub-14, y a las 12.30 horas, las sub-16. Todos los encuentros serán retransmitidos en directo en https://www.tv.rfaf.es