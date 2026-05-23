Málaga acoge un taller de reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, ha asistido al taller de reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores organizado por el Ayuntamiento, Voluntariado Caixabank y la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en la plaza de la Marina.

Durante la jornada, que también ha contado con la presencia del director territorial en Andalucía de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, y la directora de Expaumi, Paloma Rosado, está enmarcada en el 'Mes Social' de Caixabank y en la apuesta por la formación del programa Málaga Cardioprotegida impulsado por el Ayuntamiento junto a Expaumi en el año 2016.

A través de este programa, Málaga cuenta con una red de desfibriladores en la vía pública y espacios abiertos, que la ciudadanía tiene a su disposición en caso de emergencia y que actualmente está compuesta por 742 dispositivos registrados.

Estos equipos están distribuidos por los once distritos de la ciudad, cuya ubicación puede consultarse a través del mapa actualizado en tiempo real en https://desfibriladores.malaga.eu/, a excepción de los que llevan los vehículos de la Policía Local, que no aparecen por motivos de seguridad.