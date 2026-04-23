Málaga acogerá este fin de semana el campeonato andaluz de patinaje de velocidad en pista y circuito

Archivo - Pista de patinaje en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Málaga será sede de los campeonatos de Andalucía de Patinaje de Velocidad 2026 en las modalidades de pista y circuito este fin de semana.

La prueba deportiva tendrá lugar en el circuito de patinaje de velocidad en los alrededores del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, entre las calles Lexicógrafa María Moliner y calle Periodista Paco Rengel, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Los torneos están organizados por los clubes de patinaje Al-Andalus y de Patinaje de Velocidad Málaga, en colaboración con el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y la Federación Andaluza de Patinaje.

Las primeras rondas comenzarán el sábado, 25 de abril, desde las 09,00 y hasta las 14,00 horas, y continuarán el domingo, 26 de abril, con el mismo horario.

En esta ocasión, el evento contará con la participación de casi 100 patinadores con licencia de competición en las categorías mini, pre benjamín, benjamín, alevín, infantil, juvenil, junior, senior y máster, repartidas por los distintos clubes de Huelva, Granada, Sevilla, Almería y Málaga.

La ciudad estará representada por el Club de Patinaje Al-Andalus --30 deportistas-- y el Club de Patinaje de Velocidad Málaga --15 deportistas--. El campeonato puntúa en las pruebas nacionales.

Por último, el circuito de patinaje de velocidad de Málaga es una pista de 200 metros de cuerda y un circuito cerrado de 300 metros, donde se realizan carreras de esta disciplina, con la supervisión de jueces de la Federación Andaluza de Patinaje. Además, cuenta con tres carriles de 100 metros.