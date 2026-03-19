Con Málaga acusa "a PP y lobby turístico" de impulsar "campaña 'fake' de difamación masiva" sobre el AVE directo

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado en relación con las obras del AVE "la campaña de difamación masiva que el PP, con la inestimable ayuda del lobby de la patronal turística, ha emprendido para tapar sus vergüenzas". "Lo digo con todas las letras, están haciendo una campaña de difamación masiva utilizando datos fake", ha apostillado.

Así, Morillas ha preguntado que "a quién quieren engañar diciendo que va a haber pérdidas de más de 1.300 millones de euros en la provincia de Málaga por la obra del AVE, cuando el año pasado los ingresos que se obtuvieron en Semana Santa, en toda Andalucía, eran de 500 millones de euros. Son datos fake".

Además, Morillas ha añadido que "sabemos que, recientemente, el propio Ayuntamiento de Málaga ha facilitado los datos del Festival de Cine, que terminó la semana pasada, y se ha alcanzado el récord de espectadores, sumando más de 3.000 espectadores que el año pasado, estando sin servicio la conexión del AVE de Madrid con la ciudad de Málaga".

Morillas ha criticado que "no dudan en utilizar datos fake para utilizar las instituciones en una confrontación partidista, para tapar sus vergüenzas y, sobre todo, para no hablar y no abordar de los verdaderos problemas que le afectan a los malagueños y a las malagueñas en nuestra ciudad".

"Ponen en marcha esta campaña de difamación masiva para tapar sus vergüenzas, para tapar que hay trabajadores que hoy inician una huelga de hambre por la inacción del equipo de Gobierno del Partido Popular. Para tapar que hemos descubierto que hay 6.400 mamografías que no se han realizado por parte de la Junta porque el SAS no disponía de personal", ha dicho.

Ha agregado, al respecto, que "quieren tapar las vergüenzas de que haya personas, como el caso que hemos conocido hoy, de una mujer que ha estado cuatro años para tener una cita ginecológica en el Hospital Materno Infantil. Utilizan esta campaña de difamación masiva para tapar que el Ayuntamiento de Málaga ha sacado una promoción de vivienda protegida en la que excluyen a las familias trabajadoras que cobran menos de 2.100 euros", ha desglosado.

Morillas ha alertado de que "lo que están haciendo es claro, es de manual, es generar una alarma absolutamente desmesurada utilizando datos fake para tapar sus vergüenzas y para no hablar y no abordar los verdaderos problemas que le preocupan a los malagueños. Parece que al señor alcalde, Francisco de la Torre, y a Juanma Moreno --presidente de la Junta-- les preocupa más los intereses de negocio y el interés lucrativo del lobby de la patronal del sector turístico más que los problemas de los malagueños".

Por otro lado, Morillas ha exigido que "dejen de generar alarmas desmesuradas, hablen de los problemas reales que tienen los malagueños, resuelvan el problema de la sanidad pública, resuelvan el problema de la vivienda, resuelvan el problema de los trabajadores y trabajadoras de saneamiento y déjense de amenazar y de incentivar que los sectores productivos de esta ciudad presenten amenazas contra el Gobierno".

En este sentido, la portavoz adjunta de Con Málaga ha calificado como "lamentable" que "por parte de la portavoz municipal del equipo de Gobierno del Partido Popular se haya animado a que se hagan acciones legales contra el Gobierno por el retraso de una obra que atienden al principio de seguridad".

"Nosotras lo queremos decir con mucha claridad, lo que debe de prevalecer siempre, en todo caso, es la seguridad. La seguridad de los operarios, de los trabajadores que están interviniendo en el talud de Álora para resolverlo. La seguridad laboral y también la seguridad de los usuarios del tren", ha apostillado.

Por último, Morillas ha manifestado que "no puede haber otro criterio que esté por encima que la seguridad y no puede ser que el Partido Popular, haciendo uso de las instituciones y de esa campaña de difamación masiva, supedite la seguridad de los trabajadores y de los usuarios a los intereses lucrativos del negocio privado del sector turístico", ha concluido.