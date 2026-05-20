Málaga avanza en el plan para la construcción de vivienda asequible para jóvenes con 179 VPO y 55 alojamientos

El Alcalde De Málaga, Francisco De La Torre, En Rueda De Prensa. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado este miércoles los proyectos para la construcción de un total de 179 viviendas y 55 alojamientos en alquiler asequible para jóvenes y personas mayores inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda en cuatro parcelas ubicadas en los distritos de Churriana, Carretera de Cádiz y Palma Palmilla.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Vivienda y Regeneración Urbana, Francisco Pomares, y a la directora de la Fundación Salas, Clara Muñoz, han dado a conocer los proyectos de estas cuatro promociones que forman parte del Plan Joven de Vivienda asequible que impulsa el Consistorio y en el que se incluyen otras 1.400 viviendas en alquiler.

Han recordado que La UTE formada por Salas Fonshabit, S.L- Fundación Privada Salas Per L'accessibilitat resultó adjudicataria del lote 1 del concurso público impulsado por el Consistorio para la concesión demanial de 14 parcelas para la construcción de este tipo de viviendas o alojamientos por un periodo máximo de siete años --salvo que se trate de colectivos de más de 65 años--.

La renta de alquiler de estas viviendas se situará un 2,1% por debajo del premio de renta de alquiler máximo de vivienda protegida, 10,0616 euros/m2u y mes: 9,85 euros/m2u y mes (actualizable al IPC).

Del total de viviendas y alojamientos previstos en suelo de equipamiento, 1.414 divididas en tres lotes, están a punto de adjudicarse otras 1.180 que corresponden a los otros dos lotes que se han licitado.

En concreto, este lote estaba formado por cautro parcelas de equipamiento de propiedad municipal, ubicadas en la calle Massenet, 17 (distrito Palma Palmilla), calle Santa Matilde (distrito Carretera de Cádiz), Camino La Gamera, 3 y calle Tanzania, 11 (ambas del distrito Churriana).

Todas ellas contarán con certificación Breeam (de sostenibilidad en la construcción de edificios), calificación energética AA+ y construcción industrializada.

Por último, han recordado que el inicio de la obra está previsto para el primer trimestre de 2027 y la entrega de las viviendas para el año 2029.

PROMOCIÓN EN CALLE MASSENET

En cuanto a la promoción en la calle Massenet, 17 (distrito Palma Palmilla), han detallado que el edificio de viviendas y alojamientos que se prevé en la barriada de Virreinas se construirá sobre una parcela con una edificabilidad máxima de 6.537,37 m2.

El conjunto se distribuye en dos edificios escalonados adaptados a la topografía del terreno, con una altura máxima de planta baja más tres plantas y ático en uno de los bloques.

La promoción contempla un total de 84 viviendas protegidas, todas con trastero y que se distribuyen de la siguiente forma: 51 viviendas de un dormitorio con una superficie útil mínima de 45 m2; 33 de dos dormitorios, con una superficie útil entorno a los 60 m2; y cuatro viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida que se ubicarán en planta baja.

El proyecto prevé un total de 76 plazas de aparcamiento para vehículos. Además, incorpora cuatro plazas adaptadas, siete para motocicletas, nueve preparadas para la recarga eléctrica y 24 para bicicletas.

Por otra parte, en cuanto a los espacios comunes, el proyecto contempla una oferta de espacios comunitarios destinados a fomentar la convivencia vecinal, el bienestar y la sostenibilidad ambiental.

PROMOCIÓN EN CALLE SANTA MATILDE

Por otro lado, respecto al proyecto previsto en la calle Santa Matilde en el ámbito de San Lucas en el distrito Carretera de Cádiz, la parcela cuenta con un techo máximo edificable de 3.959,39 m2, de los cuales se ha aprovechado la mayor parte, con una propuesta que abarca una superficie edificada de 3.955,70 m2. La ordenación propuesta desarrolla un edificio compacto alineado a vial, adaptado a la geometría triangular de la parcela y con una altura máxima de planta baja más 5.

Con una configuración volumétrica se busca completar la trama urbana residencial de la zona y generar un espacio interior comunitario abierto y luminoso.

El edificio alberga un total de 55 alojamientos protegidos, todos ellos de un dormitorio, de los cuales 53 son alojamientos estándar y dos adaptados para personas con movilidad reducida. Cada alojamiento presenta una superficie útil que, complementada con zonas comunes compartidas, permiten alcanzar unos 45 m2 funcionales por alojamiento.

La promoción dispone de un aparcamiento en planta sótano con un total de 29 plazas, de las cuales dos son adaptadas, y 40 trasteros. Asimismo, destaca la dotación de espacios comunitarios, concebidos para fomentar la convivencia vecinal, el bienestar y la formación.

PROMOCIÓN DEL CAMINO DE LA GAMERA

Por otro lado, la parcela, que se ubica en el centro del distrito de Churriana, dispone de una superficie máxima edificable de 5.830,00 m2, de los que 3.977,00 m2 es la superficie edificada total.

La actuación se desarrolla mediante viviendas unifamiliares adosadas de planta baja más una planta que se integrada en el entorno residencial de viviendas unifamiliares existente.

La promoción contempla un total de 53 viviendas, de las cuales 2 son adaptadas, y el mismo número de aparcamientos y trasteros. Se proyectan 51 viviendas de 2 dormitorios de 58,40 m2 útiles distribuidas en dos plantas (una planta baja destinada a zona de día y una superior destinada a dormitorios y baños) y dos viviendas adaptadas accesibles de 75,50 m2 útiles con dos dormitorios en la planta de arriba más un dormitorio adaptado en planta baja. En cuanto a los equipamientos y zonas comunitarias, la promoción se articula alrededor de un gran espacio comunitario interior.

PROMOCIÓN CALLE TANZANIA

Por último, el proyecto previsto en calle Tanzania se construirá en una parcela de 2.800,59 m2 y plantea un bloque residencial compacto de planta baja más tres alturas, con amplias zonas verdes y espacios comunitarios exteriores.

Se prevén un total de 42 viviendas, de las cuales dos son adaptadas para personas con movilidad reducida. Habrá 23 viviendas de un dormitorio de 45 m2 útiles, entre las que se incluyen dos viviendas adaptadas de 1 dormitorio en planta baja; y 19 viviendas de dos dormitorios, de aproximadamente 58 m2 útiles.

El proyecto incorpora un aparcamiento exterior en superficie con un total de 32 plazas, dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

De igual modo, cuenta con espacios exteriores y comunitarios destinados a fomentar la convivencia, el bienestar y el uso colectivo del espacio libre.

INCENTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER

Como novedad y para estas promociones, el Ayuntamiento de Málaga contempla en el pliego una ayuda económica dirigida a las entidades que resulten concesionarias de estas parcelas.

Se trata de una subvención de máximo 18.000 euros por vivienda o alojamiento protegido (400 euros por metro cuadrado útil de vivienda o alojamiento protegido).

Para este lote 1 se procederá al trámite de concesión de una subvención de 4.212.000 euros. Este importe será abonado a la concesionaria en un plazo no superior a treinta días tras la presentación de la certificación de finalización de las obras de las promociones del lote adjudicado, en caso de no recibir subvenciones de los planes estatales o autonómicos.

En este sentido, entre los requisitos para optar a esta ayuda, la concesionaria deberá concurrir a cuantas convocatorias realice cualquier administración pública dirigida a subvencionar la promoción de viviendas o alojamientos protegidos en alquiler social (protegido o asequible) de la que las promociones incluidas en esta concesión pudieran beneficiarse. En el caso de que las concesionarias reciban alguna subvención solicitada, éstas suplirán el importe total o parcial que haya subvencionado el Ayuntamiento de Málaga a través del IMV.