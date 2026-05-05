Málaga capital renueva las siete banderas azules en las playas

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Pedregalejo, La Caleta, El Palo, El Dedo, Malagueta, Misericordia y San Andrés de Málaga capital han sido distinguidas con la bandera azul 2026, según ha publicado este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Así, la ciudad de Málaga renueva este distintivo en estas siete playas urbanas. Las banderas azules son unos galardones de la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas y puertos.

Los criterios que una playa con Bandera Azul debe cumplir se dividen en cuatro grandes bloques: información y educación ambiental, calidad del agua, gestión ambiental y seguridad y servicios.

Según la información de Adeac, el Jurado Bandera Azul 2026 en España ha estado formado por 58 profesionales --48 miembros y diez observadores-- de diferentes ámbitos relacionados con la educación, la salud, la seguridad, la accesibilidad, la ecología, el turismo y el derecho.

Han estado representadas 34 entidades públicas y privadas, entre las que se encontraban Comunidades Autónomas, diferentes Ministerios, Universidades, Fundaciones, Asociaciones y ONU Turismo (como observador).

Por último, han recordado desde el Ayuntamiento que en Málaga ciudad hay 15 playas con 13,5 kilómetros de extensión a lo largo del total del litoral que alcanza los 17,5 kilómetros.