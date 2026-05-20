Con Málaga critica que el Ayuntamiento "ha dado de baja más de 14.000 solicitudes de vivienda"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, denuncia la falta de VPO en Málaga - CON MÁLAGA

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este miércoles que el Ayuntamiento de Málaga "ha dado de baja a más de 14.000 personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda sin justificar los motivos", por lo que ha exigido "transparencia y explicaciones" al equipo de gobierno del PP.

Asimismo, Morillas ha afirmado que defenderá en la próxima Comisión de Economía una iniciativa en la que reclama un paquete fiscal, incluido un recargo del 150% del IBI a viviendas turísticas, para "reforzar la promoción de vivienda asequible ante la creciente emergencia habitacional".

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga ha anunciado "una exclusiva relativa a unos datos" a los que su grupo municipal ha tenido acceso sobre las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda en la ciudad de Málaga, han explicado desde la formación en una nota.

Morillas ha criticado que "los datos del Ayuntamiento a los que hemos tenido acceso sitúan que hay cerca de 20.000 personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y que, por tanto, se han producido más de 14.000 cancelaciones".

"Es decir, de las 34.000 personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, que era el dato más actualizado que teníamos, se han producido más de 14.000 cancelaciones sin que sepamos el motivo", ha apuntado.

Ante esta situación, la portavoz adjunta de Con Málaga ha señalado que "lo primero que le queremos exigir al equipo de gobierno es que haya máxima transparencia y que expliquen por qué se han dado de baja a esas 14.000 personas que estaban inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda".

Además, Morillas ha recordado que "desde el año 2024 se han puesto en marcha diez convocatorias de VPO, tanto públicas como privadas, con un total de 1.202 viviendas protegidas mientras que ha habido 21.900 solicitudes".

"En algunas promociones, como es el caso de la de Universidad, son 69 viviendas y ha habido 7.528 solicitudes, es decir, 109 solicitudes para cada una de las viviendas protegidas que se están promoviendo. En otros casos, como en el de Sánchez Blanca, donde hay 123 viviendas protegidas, las solicitudes han sido 11.862, es decir, 96 solicitudes por cada una de las viviendas protegidas", ha explicado.

En esta misma línea, la portavoz ha señalado que "estamos en una especie de guerra del hambre por una vivienda protegida y estos datos confirman lo que venimos advirtiendo desde nuestro grupo, que es que la política en materia de vivienda por parte del equipo de gobierno del PP en la ciudad es absolutamente inútil, es errática y no sirve para resolver la terrible situación de emergencia habitacional que estamos viviendo".

Morillas ha subrayado que desde su formación política han planteado "hasta la saciedad que es necesario que se introduzca el tope a los precios para que se pueda intervenir el mercado, para que se puedan bajar los alquileres de manera inmediata y para que se puedan frenar los usos especulativos de la vivienda".

Por todo esto, la edil ha afirmado que van a trasladar una iniciativa a la Comisión de Economía con el propósito "de frenar esos usos especulativos de la vivienda" y que plantean medidas fiscales como aplicar un recargo de IBI del 150% a las viviendas de uso turístico, "ya que a pesar de la moratoria sigue aumentando el número de viviendas de uso turístico en la ciudad de Málaga", ha señalado.

Morillas también ha anunciado que en la iniciativa plantearán que se incremente el impuesto de actividades económicas a todos los alojamientos turísticos porque "estamos detectando que lo que se está produciendo en los últimos meses es un incremento brutal del número de licencias de bloques que se destinan íntegramente a la puesta en marcha de apartamentos turísticos".

En este sentido, la portavoz adjunta ha recordado que "hace apenas unos días veíamos cómo en la Gerencia Municipal de Urbanismo se trasladaban licencias de más de 100 apartamentos turísticos en apenas un par de meses y también 49 conversiones de antiguos locales comerciales en viviendas que, previsiblemente, serán destinadas también a uso turístico".

Además, ha añadido que en el último Pleno el alcalde "mintió diciendo que disponía de un informe del Ayuntamiento según el cual, la tasa turística competía al Gobierno de España". Morillas ha afirmado que ese informe "no existe y que, por tanto, tiene que ser la Junta de Andalucía la que establezca un marco normativo que permita que en la ciudad se pueda poner en marcha esa tasa turística".

Por último, Morillas ha incidido en que llevan estas propuestas para que "todo lo que se pueda recaudar en esos tres conceptos se pueda dedicar a la promoción de vivienda a precios asequibles, de manera que se pueda incrementar la oferta de vivienda en alquiler y amortiguar los elevadísimos precios de la vivienda, que hacen que, en muchos casos, las familias trabajadoras tengan que dedicar más de un 60% de su ingreso al pago de la vivienda".