Con Málaga critica "la fiebre de apartamentos turísticos" que "expulsa a vecinos y dispara alquileres"

Archivo - La portavoz adjunta del grupo Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado este lunes "la creciente fiebre por la expansión de apartamentos turísticos" en la ciudad, "un fenómeno que está teniendo consecuencias directas sobre el acceso a la vivienda, el comercio de proximidad y la convivencia vecinal".

Morillas ha advertido de que Málaga "se encuentra en un punto crítico", donde "la prioridad institucional parece ser atraer inversión especulativa en lugar de garantizar el derecho a la vivienda de la mayoría social".

Como ejemplo ha señalado la apertura de un nuevo edificio de apartamentos turísticos en la Plaza del Siglo, "impulsado por grandes operadores, que se suma a la proliferación de este tipo de alojamientos en el Centro Histórico y su extensión progresiva hacia los barrios populares malagueños".

Así, ha explicado en un comunicado que "estamos viendo cómo se consolida un modelo que sustituye viviendas residenciales por alojamientos turísticos, reduciendo drásticamente el parque de alquiler de larga duración y provocando una subida descontrolada de los precios".

Al respecto, ha recordado que "el número de apartamentos turísticos legales ha aumentado un 152% en Málaga capital", a lo que se suma, ha continuado, "la existencia de miles de pisos turísticos ilegales que operan sin control".

La edil ha alertado también del impacto sobre el tejido económico local: "los bajos comerciales están siendo transformados en viviendas o directamente en alojamientos turísticos, lo que empobrece la vida de barrio, elimina comercio tradicional y rompe el equilibrio urbano".

Morillas ha criticado la "inacción y permisividad" tanto de la Junta de Andalucía como del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga. "No solo no están frenando esta dinámica, sino que la están facilitando con autorizaciones continuas, cambios de uso y falta de inspección", ha apostillado.

En este contexto, ha puesto como ejemplo "la situación denunciada por vecinos de barriadas como Puerta Blanca, donde la proliferación de pisos turísticos está generando graves problemas de convivencia, con ruidos, suciedad e inseguridad". "Es la evidencia de que este modelo no solo expulsa a los vecinos por el precio de la vivienda, sino que deteriora las condiciones de vida de quienes resisten en sus barrios", ha añadido.

Morillas ha insistido en que "el modelo turístico actual es insostenible social y urbanísticamente", y ha acusado al PP de "priorizar los intereses de fondos de inversión y grandes operadores frente a las necesidades de la ciudadanía".

Además, ha reiterado "la necesidad urgente de adoptar medidas contundentes". "Es imprescindible establecer una moratoria inmediata a nuevas licencias de apartamentos turísticos, poner en marcha un plan efectivo de inspección para combatir la oferta ilegal y blindar el parque de vivienda residencial", ha señalado.

También ha reclamado "un cambio de modelo urbano que priorice el derecho a la vivienda, el comercio de proximidad y la convivencia vecinal frente a la especulación". En este sentido, ha advertido de que "si no se actúa ya, Málaga corre el riesgo de convertirse en una ciudad escaparate, vacía de vecinos y llena de alojamientos temporales".

"Frente a la Málaga para unos pocos que promueve el PP, desde Con Málaga defendemos una ciudad para vivir, con barrios habitables, alquileres asequibles y un urbanismo al servicio de la gente trabajadora", ha concluido.