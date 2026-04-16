Málaga, designada Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027

Logo de Málaga, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027 - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha sido designada por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG) como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026.

El anuncio por parte de esta organización se ha producido en Gdansk (Polonia), en el marco del V Congreso Europeo de Gastronomía --bajo el lema 'Memory and Future'-- y la conferencia New Trends in Tourism 2026/2027, celebrados en el European Solidarity Centre los días 16 y 17 de abril, donde se ha presentado el relevo de Gdansk por Málaga como nueva Capital Europea de la Cultura Gastronómica.

La Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía concede esta distinción como un título honorífico cada año a una ciudad europea representativa, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado. El título conlleva la realización de diversas actividades, eventos e iniciativas a lo largo de todo el año, para dar a conocer la gastronomía de los países europeos y de la ciudad que ostenta la Capitalidad, promoviendo su evolución positiva en el marco de la Nueva Gastronomía del siglo XXI.

La candidatura de Málaga ha estado representada por una delegación institucional y profesional encabezada por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, a la que se han sumado María Francisca Caracuel, vicepresidenta de Atención al Municipio de la Diputación de Málaga; Manuel Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga (AGM); y Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

Asimismo, la capitalidad cuenta con una identidad visual propia, concebida para reflejar los principales valores de la gastronomía malagueña.

La sardina, como elemento icónico y uno de los símbolos que mejor definen la cultura gastronómica local, ocupa un lugar central en este diseño. El logotipo incorpora tres elementos verticales, que representan a los tres sujetos que intervienen en el hecho gastronómico: el productor, quien elabora y quien disfruta de la experiencia.

En horizontal, la composición evoca las fortalezas del territorio malagueño a través del color: los tonos marrones, ocres y verdes remiten a la tierra y a los espacios de cultivo; los verdes y amarillos, al producto, a la fruta, la uva y el aceite; y los azules, junto a la referencia solar, conectan con la ciudad, el mar y la luz mediterránea.

ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CAPITALIDAD

La capitalidad incorpora el desarrollo de un programa de actividades culturales, de gastronomía mediterránea y sostenible, innovación y cocina contemporánea, educación y transferencia de conocimiento, gastronomía como conector social y proyección internacional.

Este programa busca proteger el patrimonio gastronómico, reforzar la participación ciudadana, impulsar prácticas sostenibles, fortalecer la formación profesional y consolidar redes de cooperación europeas con vocación de legado más allá de 2026.

Con este reconocimiento, Málaga recoge el testigo de Gdansk, ciudad que ha ostentado el título en el último año y que ha desarrollado un programa de actividades que ha culminado con la celebración del V Congreso Europeo de Gastronomía bajo el lema 'Memory and Future'. Esta red de capitalidades gastronómicas en ediciones anteriores ya ha distinguido a otras ciudades europeas como Oeiras, Estocolmo y Madrid,