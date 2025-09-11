Málaga destina más de 1,7 millones a actuaciones de conservación y mantenimiento en más de colegios públicos

Archivo - Imagen de en un centro escolar de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha destinado 1.781.712 euros a actuaciones de conservación y mantenimiento en 102 colegios públicos de la ciudad. Estas actuaciones se están llevando a cabo a través de un contrato tramitado en 2020 y actualmente prorrogado.

En las próximas semanas se adjudicará el nuevo contrato, que supondrá un incremento de más del doble del presupuesto y una mejora en la agilización de los trabajos. De esta manera, cada año los distritos contarán con 3.397.000 euros en vez de los 1.781.712 euros de los años anteriores.

Las distintas actuaciones que se han llevado en los colegios de todos los distritos de la ciudad han consistido en diversos trabajos de mantenimiento de albañilería, pintura, fontanería, jardinería, electricidad, carpintería metálica, impermeabilizaciones, reparaciones de toldos, persianas, sustitución de mobiliario o cristalería, entre otros.

Asimismo, se han realizado tareas de saneamiento, reposición de elementos decorativos, arreglo de alcorques, limpieza de canaletas, sumideros, vallados, arreglo de patios, gimnasios, pistas deportivas y despachos, o sustitución de azulejos. Igualmente, en los días previos al inicio de las clases se ha procedido a la limpieza, desbroce y verificación del estado óptimo de las instalaciones.

Por su lado, el Ayuntamiento cuenta con 114 oficiales de oficio conserje de grupo escolar y para este nuevo curso escolar se ha reforzado con 18 conserjes más.

NUEVO CONTRATO

En el nuevo contrato de conservación, mantenimiento y mejoras de colegios y edificios públicos en los once distritos persigue la conservación de estos equipamientos con un objetivo doble, que consiste en asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones municipales y reforzar la habitabilidad de los centros escolares.

Las actuaciones previstas abarcan un amplio abanico de trabajos que no requieren proyectos de obra, sino intervenciones de mantenimiento directas.

Asimismo, el contrato contempla la ejecución de medidas urgentes, por causas sobrevenidas. Está dividido en once lotes, uno por cada distrito municipal.

Por último, el contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 8,4 millones de euros (IVA incluido) y un valor estimado de más de 15 millones de euros (IVA no incluido). Su duración inicial será de dos años y medio, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de dos años adicionales.

A estas obras inversiones se le unen las labores de mantenimiento que realizan los conserjes de cada centro, así como los servicios operativos de cada distrito y los gastos corrientes de cada centro como son la limpieza, la electricidad o el agua.

ACTUACIONES DE EDUCACIÓN

A las labores de mantenimiento se les suma las actuaciones que lleva a cabo el Área de Educación como los programas educativos municipales. Se trata de actividades didácticas gratuitas de las que se han podido beneficiar más de 67.000 alumnos durante el pasado curso y en los que se han realizado talleres que han redundado en la mejora de los espacios comunes de los colegios.

Se han desarrollado más de 140 actividades y talleres que han contemplado propuestas abiertas a la participación de toda la comunidad educativa.

Igualmente, sigue destacando la gran participación de las muestras consolidadas como la de Teatro Escolar, que ha celebrado su 37 edición, la 13 Muestra Didáctica de Danza, o el 27 Concurso de Relatos cortos para Centros de Educación Permanente, entre otras.

Por otro lado, se han ampliado las ayudas para las familias del alumnado que presenta dificultades económicas a través de la convocatoria de subvenciones a entidades educativas con programas de beca de comedor escolar. Así, la cuantía correspondiente al curso 2025-2026 pasará a ser de 450.000 euros, en lugar de los 300.000 que se destinaban hasta ahora. Se trata del cuarto año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Educación, impulsa esta convocatoria pública de ayudas.

Con esta ampliación del importe de las subvenciones se refuerza el apoyo municipal a aquellas familias que, por diferentes motivos, no tienen acceso a la gratuidad del servicio de comedor escolar, dando continuidad al compromiso adquirido en el programa de Gobierno 2023-2027. De esta manera, se podrá ampliar el número de familias beneficiarias que en la última convocatoria alcanzaron el medio millar.

LIMPIEZA DE COLEGIOS

Por su parte, las empresas municipales de limpieza, Limasam y Limposam, así como el servicio de Parques y Jardines, han ejecutado actuaciones relacionadas con la limpieza del interior y del exterior de los centros escolares.

En el caso de Limasam y Parques y Jardines han llevado a cabo antes del inicio del curso escolar labores de limpieza de exteriores y patios de un total de 114 centros. Estas actuaciones se han centrado en el barrido de los pavimentos de los patios, el desbroce de la hierba, la revisión y reparación de las papeleras y la limpieza con agua a presión de las puertas y accesos a los colegios. En total, Limasam ha destinado a estos trabajos cerca 55.000 euros y a un total de 178 jornadas de operarios (73 operarios de limpieza, 12 de sopladoras, 14 de minivan, 7 desbrozadoras, 5 barredoras, 3 red de baldeo, 10 brigadas, 14 para el mantenimiento de papeleras y 43 minihidrolimpiadoras).

Por su parte, Limposam, que presta el servicio público de limpieza en los centros escolares públicos durante todo el año, ha actuado previo al inicio de las clases en un total de 96 colegios de educación infantil, primaria y educación especial, así como en 18 centros de educación permanente. Para ello, se han destinado a los trabajos de limpieza de colegios y centros de adultos un total de 387 personas (incluyendo los refuerzos a través de bolsa). Entre los medios utilizados se encuentran diez vehículos, 85 fregadoras automáticas, además de 119 sopladoras, 25 hidrolimpiadoras, 14 abrillantadoras y otra maquinaria.

Además, desde Parques y Jardines, se ha revisado el arbolado plantado en las últimas cuatro campañas de plantación en el interior de los colegios que persiguen el objetivo de verificar los patios de los colegios, mejorando la cobertura vegetal para lograr una disminución de las temperaturas. En la próxima campaña de plantación se llevarán a cabo nuevas plantaciones en los centros de los once distritos.