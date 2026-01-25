Con Málaga exige a la Junta que tramite de "inmediato" la ILP por la sanidad pública que respaldan 57.000 firmas

Diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado que reclamará en el próximo pleno que la Diputación inste a la Junta de Andalucía a activar de "inmediato" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por las Mareas Blancas, una propuesta avalada por 57.000 firmas que "busca frenar el deterioro del sistema sanitario público".

Según ha informado Con Málaga en una nota, "la moción valora el adelgazamiento progresivo de los recursos públicos desde 2019, el colapso de la Atención Primaria, los retrasos en diagnósticos críticos y el desvío de fondos hacia la sanidad privada", exigiendo que la ley se tramite con "urgencia" antes de que finalice la legislatura.

En este sentido, el diputado ha anunciado que en la moción "reflejaremos que desde 2019 se ha intensificado un modelo de gestión basado en la colaboración público-privada que ha dado como resultado un adelgazamiento del sector público".

Además, ha explicado que "este deterioro se manifiesta en recortes de personal, en inestabilidad laboral que provoca un éxodo de profesionales, colapso en la Atención Primaria, graves retrasos en diagnósticos críticos, como el cáncer de mama, y el aumento de la mortalidad evitable, debido a las listas de espera y la falta de recursos materiales y humanos".

Asimismo, eesde Con Málaga han estimado que la sanidad pública andaluza arrastra un déficit presupuestario de unos 19.000.000 de euros desde 2010, y han criticado el trasvase de fondos a clínicas privadas mientras los recursos propios "no funcionan a pleno rendimiento". Y, ha añadido que "el deterioro de los público se usa como requisito previo imprescindible para justificar la privatización".

En esta línea, Márquez ha indicado que la ILP, denominada Proposición de Ley de Recuperación de los Niveles de Calidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía, fue tomada en consideración por el Parlamento Andaluz el pasado 26 de noviembre de 2025 con "94 votos a favor".

Por otro lado, ha destacado que entre los objetivos de la ILP están "recuperar la inversión perdida y potenciar de recursos propios; regular la relación con el sector privado y garantizar la participación ciudadana mediante consejos de salud efectivos".

Por último, Márquez ha subrayado que "no tramitar esta ley en la presente legislatura sería un desprecio a la voluntad de miles andaluces". Por ello, ha expuesto que "el acuerdo único de la moción pide a la Junta que el expediente se tramite con carácter de urgencia para que pueda ser aprobado antes de que finalice la legislatura", ha zanjado.