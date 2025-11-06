Málaga y Melilla impulsan el Foro Interreligioso 'Puentes de Paz y Convivencia' de cooperación entre culturas

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha participado este jueves en la primera jornada del foro. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El encuentro se celebra en la ciudad autónoma con instituciones especializadas en el diálogo intercultural e interreligioso

MELILLA / MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Ciudad Autónoma de Melilla han impulsado la primera edición del Foro Interreligioso Anual 'Puentes de Paz y Convivencia', un encuentro organizado en colaboración con Cifal Málaga que se celebra desde este jueves y hasta este próximo viernes en Melilla con el objetivo de promover el diálogo, la tolerancia y la cooperación entre culturas.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo de Málaga, Mar Torres, junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha participado este jueves en la primera jornada de este foro que reúne a una decena de instituciones internacionales especializadas en el dialogo intercultural e interreligioso, las cuales representan diferentes religiones: cristiana, musulmana, judía, hinduismo y budismo. Este encuentro marca el inicio de una cita anual que alternará su sede entre Melilla y Málaga.

Según detallan en un comunicado, el foro surge como respuesta a los desafíos de convivencia en un mundo cada vez más diverso y en un contexto global en los que Málaga y Melilla se presentan como ejemplos de pluralidad y entendimiento. Ambas ciudades, unidas por su historia compartida y su riqueza multicultural, impulsan esta iniciativa con la intención de fortalecer los lazos entre comunidades, promover el respeto y proyectar un mensaje de paz que trascienda fronteras.

Así, durante estos dos días participarán líderes religiosos, académicos, representantes institucionales y organismos internacionales que trabajan por la paz y la convivencia, tales como Acnur, la Universidad para la Paz de Ginebra, el Centro Internacional de Diálogo (Kaiciid), el Congreso Judío Mundial, la Plataforma Interreligiosa de Ginebra, el Consejo Mundial de Iglesias, el Centro para la Mediación por la Paz de Finlandia, el Centro Global Rey Hamad para la Convivencia y la Tolerancia, la Universidad de Coímbra, la Fundación Arigatao o la Alianza Dharma, entre otras.

El programa de la primera jornada ha incluido una mesa redonda dedicada a la convivencia interreligiosa en un mundo globalizado, donde se han abordado los retos actuales del pluralismo y las oportunidades que ofrece el diálogo para construir sociedades más justas e inclusivas.

El segundo día estará dedicado a la reflexión compartida y al descubrimiento cultural, con una mesa de diálogo centrada en las experiencias de interculturalidad y paz, a la que le seguirá un recorrido por algunos de los principales lugares de culto de Melilla: la mezquita musulmana, el templo hindú, la iglesia cristiana y la sinagoga judía.