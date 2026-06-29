Málaga muestra solidaridad y respeto a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Málaga como muestra de solidaridad y respeto a las víctimas de los terremotos en Venezuela - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga se ha sumado este lunes, 29 de junio, al minuto de silencio como muestra de solidaridad y respeto a las víctimas de los terremotos en Venezuela ocurridos el pasado miércoles.

En Málaga capital, la Corporación municipal se ha sumado a la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de mantener un minuto de silencio. El acto ha tenido lugar en las escalinatas del Consistorio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos.

Por otro lado, también personal de la Diputación de Málaga y miembros de la corporación han guardado un minuto de silencio como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano.

Cabe recordar que también un dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga continúa en Caracas trabajando en labores de búsqueda y rescate. Los efectivos malagueños están utilizando, entre otros medios materiales, un dron con cámara térmica para la supervisión de edificios y una cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido para tratar de localizar a personas, además de una unidad canina.

MUNICIPIOS

Los minutos de silencio se han ido sucediendo por los municipios malagueños. Entre otros, en Estepona donde el alcalde, José María García Urbano, junto a miembros de la Corporación, empleados del Consistorio y vecinos han asistido a este acto para trasladar afecto y apoyo en estos momentos de dolor para toda la comunidad venezolana que vive en la ciudad.

Asimismo, también Vélez-Málaga ha guardado un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial en el que han participado, entre otros, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, y miembros de la Corporación municipal, que han mostrado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su cercanía y apoyo al pueblo venezolano.

Con este minuto de silencio, el Consistorio veleño quiere "expresar su solidaridad con todas las personas afectadas por esta catástrofe y sumarse al recuerdo de las víctimas, deseando una pronta recuperación de las zonas afectadas y de quienes continúan sufriendo las consecuencias del desastre".

También en las localidades de Fuengirola, Marbella, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Torrox y Mijas, así como en otros municipios malagueños se ha guardado minutos de silencio.