Con Málaga pide al Ayuntamiento paralizar los desahucios de familias con menores sin alternativa habitacional

El concejal portavoz del grupo Con Málaga, Nico Sguiglia, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha pedido hoy al Ayuntamiento de Málaga que cumpla de manera escrupulosa la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que impide ejecutar el desalojo de una vivienda de protección oficial (VPO) en la capital por falta de garantías suficientes para dos menores de edad.

Según recoge Con Málaga en un comunicado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA rechazó la autorización solicitada por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para entrar en el inmueble y ejecutar el desahucio, al considerar que el Ayuntamiento "no ha acreditado medidas suficientes para evitar una situación de desprotección infantil" en el momento de la intervención. Así, el tribunal exige que antes de proceder se planifique y garantice una alternativa que evite la vulneración de derechos de los menores y la desprotección de la unidad familiar.

Ante esta resolución, Sguiglia ha señalado que "el Ayuntamiento de Málaga debe acatar la sentencia y dejar de intentar ejecutar desalojos sin garantizar alternativas habitacionales dignas para las familias con niños y niñas".

Para el concejal de la confluencia de izquierdas, "no basta con alegar cuestiones jurídicas o administrativas; una ciudad que se dice comprometida con sus vecinas y vecinos no puede poner en la calle a familias y menores sin una alternativa que asegure condiciones dignas de vivienda y protección social".

Además, Sguiglia ha exigido que, a través de la Oficina de la Vivienda y de la Concejalía de Derechos Sociales, el Ayuntamiento busque soluciones habitacionales reales y dignas para todas las familias en esta situación, en lugar de recurrir a alojamientos provisionales que, en muchos casos, no cumplen las condiciones mínimas de dignidad.

"Es insuficiente y degradante colocar a familias en pensiones que muchas veces carecen de cocina, tienen baños compartidos o incluso presentan problemas de salubridad como cucarachas y humedades", ha criticado.

También ha subrayado que "el derecho a una vivienda digna debe primar sobre cualquier interés administrativo o especulativo" y ha instado al equipo de gobierno local a diseñar y ejecutar "un plan claro y eficaz de alternativas habitacionales, que incluya viviendas públicas de emergencia, alquileres sociales y recursos de apoyo integral para las familias afectadas".

Por último, el portavoz de Con Málaga ha sido especialmente crítico con el modelo actual de "alternativa habitacional" que aplica el Ayuntamiento, "que en muchos casos se limita a alojar de manera temporal a las familias desahuciadas en pensiones que no reúnen condiciones mínimas de dignidad".

"Estamos hablando de recursos donde no hay cocina, las familias tienen que compartir baños, y en algunos casos presentan graves problemas de salubridad, como humedades o incluso presencia de cucarachas", ha criticado Sguiglia.

Para el portavoz de Con Málaga, "esto no puede considerarse una solución habitacional digna, y mucho menos cuando se trata de familias con niños y niñas". Por ello, ha exigido que el Ayuntamiento, a través de la Oficina de la Vivienda y de los servicios sociales, garantice alternativas estables, adecuadas y seguras, priorizando siempre el interés superior del menor y el derecho efectivo a una vivienda digna.