Con Málaga pide comisión de investigación para "esclarecer" los procedimientos urbanísticos "bloqueados"

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, frente a la Gerencia Municipal de Urbanismo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha informado este martes de que defenderá en el próximo pleno "una iniciativa para que se ponga en marcha una comisión de investigación que esclarezca el escándalo de los casi 13.000 procedimientos bloqueados, y para que se explique cómo es posible que más de 2.600 infracciones urbanísticas no hayan recibido ni una visita de inspección y que 42 sentencias judiciales firmes sigan sin ejecutarse por parte de la Gerencia de Urbanismo".

Morillas ha recordado que, "hace una semana, desde su grupo municipal dieron a conocer el colapso de la disciplina urbanística en la ciudad de Málaga con 12.823 procedimientos de inflaciones urbanísticas que están bloqueados desde hace años".

Para Morillas, "esto denota que por parte del equipo de gobierno del Partido Popular se favorece un modelo de urbanismo salvaje en el que siempre gana el más fuerte y en el que se establece la manga ancha para aquellos que infringen la normativa urbanística".

De igual modo, ha incidido que "los datos que hemos conocido son un auténtico escándalo. Hablamos de miles de expedientes bloqueados, de más de 2.600 procedimientos de infracciones urbanísticas a los que ni siquiera se ha mandado al inspector o a la inspectora para que haga la visita pertinente".

"Estamos hablando de 42 sentencias judiciales firmes que no se han ejecutado por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de más de 300 expedientes que están solo pendientes de una última firma, uno de ellos desde hace 33 años, para que se pueda proceder a aplicar el procedimiento sancionador que corresponda, y de 855 demoliciones que debieran haberse ejecutado pero de las que solo se han ejecutado 25 en los últimos cinco años", ha añadido.

A juicio de Morillas, "esta mala gestión evidencia la mala gestión por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, pero también una falta absoluta de medios técnicos y materiales por parte del Servicio de Disciplina Urbanística de esta Gerencia Municipal, y también genera la duda de si existe una voluntad política expresa de dejar caducar y morir determinados expedientes".

También ha exigido que se "depuren responsabilidades políticas" y ha anunciado que "vamos a trasladar una iniciativa al próximo pleno del Ayuntamiento de Málaga, para volver a reiterar nuestra solicitud de que se ponga de manera urgente en marcha una comisión de investigación".

"Queremos conocer los motivos por los que hay cerca de 13.000 procedimientos de infracciones urbanísticas bloqueados y también el listado exhaustivo de cuáles son esas infracciones urbanísticas que todavía el equipo de Gobierno del Partido Popular se ha negado a facilitarnos", ha detallado.

Morillas ha tachado de "lamentable" que "después de que en el año 2018 se pusiera en marcha una Comisión de Investigación relativa a este mismo asunto, cuando había en torno a un 40% menos de procedimientos bloqueados, no se haya puesto en marcha ni una sola de las conclusiones que derivaron de esa Comisión de Investigación y que, entre otras cuestiones, redundaban en la necesidad de que había que fortalecer con más equipos humanos el Servicio de Disciplina Urbanística para que pudieran realizar la visita en terreno y que, por tanto, se pudiera gestionar de una manera adecuada y conforme a ley, el urbanismo en esta ciudad".

"No han puesto en marcha esas conclusiones y los datos hablan por sí solos, ya que ni siquiera publican de manera periódica la memoria del Servicio de Disciplina Urbanística. Llevan ocho años sin hacerlo, ocho años sin publicar una memoria que debería de dar cuenta a todos los malagueños y a todas las malagueñas de las actuaciones que se desarrollan por parte del Servicio de Disciplina Urbanística", ha apostillado.

Por último, Morillas ha alertado de que "estamos hablando de un colapso y de una situación de caos absoluto en la Gerencia de Urbanismo y de un modelo de urbanismo en el que, de nuevo, se promueve que gane el más fuerte, y es que cuando en esta ciudad hay una orden de desahucio contra una familia trabajadora, se ejecuta sin piedad, pero cuando se producen infracciones urbanísticas por parte de promotores o de multipropietarios, el equipo de Gobierno aplica la manga ancha y la laxitud absoluta a la hora de cumplir la norma urbanística que debiera de cumplir este Ayuntamiento".