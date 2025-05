Con Málaga pide a PP "revertir los recortes e infrafinanciación" a la UMA

También "poner fin al trato de favor" a las universidades privadas

MÁLAGA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, defenderá en la comisión plenaria de Economía de este jueves una iniciativa para "fortalecer" a la Universidad de Málaga (UMA) "ante los recortes y la infrafinanciación que arrastra durante los últimos años" y para "poner fin al trato de favor que reciben las universidades privadas que se están implantando en la ciudad con la alfombra roja que le está extendiendo el gobierno del PP".

Morillas ha explicado que "en el apartado de propuesta pedimos revertir la situación de recortes e infrafinanciación a la que el gobierno de Moreno viene sometiendo al a UMA y dar estabilidad y mejorar las condiciones laborales del personal, así como un aumento de la acción social en favor del alumnado, con más becas y nuevas plazas de residencias públicas con precios asequibles, entre otras medidas".

"En lo relativo a poner fin al trato de favor a las universidades privadas incluimos el compromiso de no ceder más suelo para universidades privadas, no incluirlas en el Consejo Social de la Ciudad, que el Ayuntamiento no preste su respaldo institucional, como ha hecho el alcalde en diversas ocasiones, participando en actos promocionales de estas universidades privadas, y que se endurezcan los requisitos e inspecciones sobre la calidad de la enseñanza", ha añadido Morillas.

De igual modo, la portavoz adjunta de Con Málaga ha agregado que "el PP tiene una estrategia implacable que condena a la asfixia económica a la UMA a través de años de infrafinanciación y la aplicación de unas condiciones laborales a los profesionales universitarios cada vez más precarias: no se están cubriendo las bajas, ni convocando las plazas que corresponderían, al tiempo que no paran de inyectar recursos públicos y de poner la alfombra roja a las universidades privadas para que se instalen en Málaga".

"Con la previsión que conocemos para los próximos años, las dos universidades privadas autorizadas sobre suelo público en Málaga por el PP van a acaparar más de 10.000 alumnos antes de 2030, al tiempo que se prevé una reducción del alumnado de la UMA, que pasará en los próximos dos años desde los 34 000 actuales a una cifra por debajo de los 30 000", ha alertado Morillas.

Por otro lado, Morillas ha enviado un mensaje a la comunidad educativa de la UMA: "Estamos con vosotras y vosotros, apoyamos a la comunidad universitaria, tenemos que salir a defender la universidad pública de Málaga, a defender los derechos laborales de sus profesionales y a defender el derecho del alumnado a tener una educación superior de calidad".

"Y tenemos que decirle al PP --ha continuado-- que deje de hacer negocio con la universidad, que deje de privatizar la universidad, que los fondos públicos deben de dedicarse a lo importante, si no se remedia la actual situación, va a ser irreversible para los trabajadores y las trabajadoras y para el alumnado".

Por último, el concejal portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha demandado el "fin de los recortes y la infrafinanciación. Moreno recorta financiación a las universidades públicas mientras se multiplican las privadas. Todo el apoyo a los docentes, investigadores y estudiantes que luchan por una UMA digna".