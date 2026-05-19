Con Málaga propone una consulta ciudadana para decidir si Málaga debe limitar alquileres

El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, en una atención a medios. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga defenderá el próximo lunes en comisión una moción para impulsar una consulta ciudadana sobre posibles medidas relacionadas con la regulación del mercado de la vivienda en Málaga, "en un contexto marcado por el aumento del precio del alquiler, la dificultad de acceso a la vivienda y el creciente debate social sobre el impacto de los usos turísticos y la especulación inmobiliaria en la ciudad".

La iniciativa, presentada por el portavoz del grupo, Nicolás Sguiglia, plantea que el Ayuntamiento habilite en un plazo máximo de seis meses una consulta abierta a todas las personas empadronadas en Málaga "para conocer su opinión sobre medidas como la regulación del precio del alquiler, la declaración de zonas tensionadas o la ampliación de la moratoria de viviendas y apartamentos turísticos".

Sguiglia ha defendido que "la vivienda se ha convertido en el principal problema social de Málaga y las decisiones que se tomen marcarán el modelo de ciudad de las próximas décadas".

Por ello, considera que "la ciudadanía tiene derecho a participar directamente en un debate que afecta a cuestiones tan básicas como poder seguir viviendo en su barrio o emanciparse".

De igual modo, el portavoz de Con Málaga ha subrayado que Málaga vive "una auténtica emergencia habitacional, con precios del alquiler y de compra muy por encima de la capacidad adquisitiva de la mayoría social".

"La ciudad se está convirtiendo en un espacio cada vez más inaccesible para trabajadores, jóvenes y familias mientras crecen la especulación y los usos turísticos de la vivienda", ha criticado.

La moción, ha detallado, "se apoya en distintos estudios y encuestas que reflejan un amplio respaldo ciudadano a medidas de regulación pública del mercado residencial".

Según recoge el texto, "más del 79% de la población considera que los pisos turísticos, los alquileres de temporada y la compra de vivienda para inversión están reduciendo la oferta de alquiler habitual y elevando los precios".

Asimismo, la propuesta destaca que existe "un apoyo social mayoritario a limitar los alquileres de temporada y aplicar medidas más estrictas en materia de vivienda".

"Hay un consenso cada vez mayor en la sociedad sobre las causas de la crisis de vivienda y sobre la necesidad de actuar. Lo lógico en democracia es preguntarle directamente a la ciudadanía qué medidas quiere poner en marcha para defender el derecho a la vivienda", ha afirmado Sguiglia.

Con Málaga incide en que el debate sobre la vivienda "no es únicamente técnico, sino profundamente político", ya que "afecta al modelo urbano, a la cohesión social y al derecho de la población residente a permanecer en la ciudad".

La moción también reivindica la necesidad de fortalecer mecanismos de participación ciudadana más allá de las elecciones. "Una democracia viva no puede limitarse a votar cada cuatro años. La ciudadanía debe poder participar de manera directa en decisiones que afectan a sus condiciones materiales de vida", ha señalado el portavoz municipal.

Por último, Sguiglia ha recordado, además, que distintas ciudades y países cuentan con experiencias de consulta ciudadana sobre políticas urbanas y de vivienda, y considera que Málaga "debe abrir ese mismo debate ante una situación que ya condiciona el presente y el futuro de miles de vecinos y vecinas".