Con Málaga propone medidas contra el racismo y xenofobia en las aulas y para reforzar la convivencia en los barrios

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad ha registrado una moción para su debate en la próxima Comisión de Derechos Sociales de este jueves, centrada en la puesta en marcha de medidas municipales para abordar el racismo, la xenofobia y los discursos de odio en los centros educativos y en los barrios de la ciudad.

Según destacan en un comunicado, la iniciativa se basa en el aumento documentado de mensajes discriminatorios y discursos de odio en España y en Málaga, "tal y como recogen organismos internacionales y estatales como la ONU, ECRI o el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia".

El concejal portavoz del grupo, Nicolás Sguiglia, ha señalado la gravedad de este fenómeno y su impacto en la convivencia: "En los últimos años estamos viendo cómo crecen los discursos de odio vinculados al racismo y la xenofobia, muy ligados al avance de la extrema derecha y a campañas irresponsables que intoxican la convivencia y llenan de odio los móviles y las redes sociales."

Sguiglia ha subrayado la necesidad de contrarrestar las campañas de desinformación y manipulación que asocian inmigración con inseguridad, un mecanismo que según ha señalado ya ha tenido consecuencias graves en otros territorios.

"Frente a los bulos, frente a las mentiras y frente al odio que promueve la extrema derecha y que amenaza la convivencia en nuestros barrios, como vimos en el caso de Torre Pacheco en Murcia, es imprescindible que el Ayuntamiento de Málaga se comprometa a combatir el racismo y la xenofobia", ha considerado

La moción registrada por Con Málaga propone que el Ayuntamiento impulse campañas municipales de sensibilización, talleres interculturales, formación al profesorado, mecanismos de denuncia confidencial contra el acoso racista y un Observatorio Municipal de la Convivencia Escolar, entre otras medidas.

Sguiglia ha destacado la importancia de actuar desde edades tempranas y reforzar el papel de los centros educativos como espacios de igualdad y diversidad. "Proponemos que el Ayuntamiento redoble y ponga en marcha campañas por la tolerancia y contra el racismo, que se trabaje en los colegios, en los institutos, con las asociaciones vecinales, para promover una ciudad sin racismo."

El edil portavoz ha insistido en que todas las personas que viven en Málaga deben poder desarrollar su vida con plena igualdad y sentirse parte de la ciudad, independientemente de su origen o situación administrativa. "Queremos una ciudad donde todos los vecinos y vecinas, independientemente de su origen, su situación administrativa o su color de piel, se puedan sentir malagueños y malagueñas", ha dicho.

En su exposición de motivos, la moción recoge que los discursos de odio (especialmente los de carácter racista y xenófobo) han aumentado en España y en el entorno escolar, generando aislamiento, acoso y graves efectos psicológicos en menores. También advierte de que la desinformación y el discurso político crispado están alimentando el rechazo a colectivos migrantes, erosionando la cohesión social y dificultando la convivencia.

Con Málaga plantea actuaciones coordinadas con escuelas, AMPAs, servicios sociales, asociaciones de inmigrantes y entidades comunitarias para construir espacios educativos seguros, prevenir el acoso racista y promover una educación intercultural que valore la diversidad cultural de la ciudad.

La confluencia de izquierdas insta al Ayuntamiento a asumir un papel activo en la lucha contra el racismo y la xenofobia, reforzando la educación en valores, la prevención del odio y el apoyo a la diversidad como pilares fundamentales de una ciudad inclusiva.