Málaga rinde homenaje a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista

El Panteón de la Memoria Histórica de Málaga en el cementerio de San Rafael. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha rendido homenaje este sábado a las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en la ciudad en un acto celebrado en el cementerio de San Rafael.

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a otros ediles de la Corporación municipal, ha participado en este homenaje institucional municipal que se celebra anualmente y al que también ha asistido en representación del Gobierno el subdelegado en Málaga, Javier Salas.

En concreto, este homenaje tiene lugar en el denominado Panteón de la Memoria Histórica, ubicado en el referido camposanto de la capital malagueña.

El Panteón de la Memoria Histórica de Málaga, con forma de pirámide e inaugurado en enero de 2014, es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Consistorio y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.