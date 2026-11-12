Dos detenidos por robos a mujeres de avanzada edad a las que asaltaban en plena calle en Estepona

Comisaría de Policía Nacional de Estepona. - CNP MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de varios varios robos con violencia e intimidación en Estepona (Málaga) a mujeres de avanzada edad, a las que supuestamente el principal responsable se acercaba a bordo de un patine para asaltarlas y robarle joyas.

Los hechos se habrían producido entre los meses de junio y septiembre y la investigación se habría iniciado a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas, en las que relataban un modus operandi coincidente por parte de las mismas, han informado desde la Policía Nacional.

En todas las denuncias se señalaba que un varón abordaba a las víctimas especialmente vulnerables en plena vía pública, eligiendo como prioritario el horario nocturno, y a bordo de un patinete para sustraerles cadenas y collares que portaban.

Los investigadores del grupo de UDEV-Personas de la Comisaría Local de Estepona recopilaron a través de las denuncias una información coincidente que les llevó a extraer el modus operandi utilizado.

El supuesto autor utilizaba un patinete eléctrico, y aprovechando la sorpresa y la rapidez en sus actos, les propinaba un fuerte tirón en las joyas situadas alrededor del cuello, logrando así apoderarse de ellas y huyendo de manera inmediata del lugar.

El atacante elegía mujeres de avanzada edad, incluso algunas de ellas con movilidad reducida, que fueron sorprendidas cuando regresaban a sus domicilios o mientras paseaban por diferentes zonas de la localidad.

Tras realizar numerosas pesquisas los agentes pudieron comprobar cómo en varios establecimientos de compraventa de oro, en las localidades de Estepona y Marbella, así como en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara, constaban operaciones que habían realizado los investigados.

De hecho, una de las joyas fue identificada con exactitud como una de las sustraídas previamente a una víctima. Esta pieza habría sido vendida en un local en Estepona. Gracias a esta y otras gestiones de índole policial se logró la identificación de los supuestos responsables y su posterior detención.