Málaga TechPark acerca al tejido empresarial las capacidades tecnológicas del INTA y Cetedex en una jornada

Anastasio Saěnchez Bernal y Francisco Joseě Ochando Terreros en una jornada en Málaga TechPark. - MÁLAGA TECHPARK

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha celebrado en su sede social una jornada orientada a conectar a las empresas del parque con las capacidades tecnológicas más avanzadas desarrolladas en el marco del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Esta iniciativa estratégica, organizada por la Universidad de Málaga (UMA) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), pone de manifiesto la relevancia de la colaboración institucional para fortalecer la competitividad empresarial a través del acceso a tecnología de vanguardia y conocimiento especializado.

Así lo han informado desde la tecnópolis, que han señalado que en un escenario global "donde la seguridad tecnológica, la resiliencia y la soberanía digital se han erigido como pilares fundamentales para el desarrollo económico", este encuentro se ha centrado en el trasvase de innovaciones críticas desde el ámbito de la defensa hacia aplicaciones prácticas y comerciales en el sector privado.

A lo largo de la sesión, se han expuesto desarrollos en áreas clave como los sistemas antidrón, los vehículos autónomos conectados, la ciberseguridad de infraestructuras y la inteligencia artificial aplicada a la analítica de datos en entornos de máxima exigencia, han precisado a través de una nota.

Estas líneas de trabajo representan "un motor de diversificación para el tejido productivo malagueño, abriendo nuevas fronteras de mercado basadas en la transferencia de soluciones de alta complejidad técnica. La parte técnica de la jornada ha estado liderada por ponentes de referencia en el sector".

Anastasio Sánchez Bernal, consultor senior en Isdefe dentro del Cetedex, ha desgranado los desafíos actuales en el desarrollo de sistemas avanzados y comunicaciones críticas, con un enfoque especial en la ciberseguridad.

Por su parte, Francisco José Ochando Terreros, capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y actualmente destinado en dicho centro ha profundizado en las capacidades de la IA y las tecnologías emergentes aplicadas a sistemas tácticos, subrayando el potencial de estas herramientas para optimizar la toma de decisiones en el ámbito empresarial.

El evento ha concluido con un espacio de diálogo directo diseñado para identificar intereses tecnológicos concretos entre las compañías asistentes y los centros de investigación.

Este proceso de transferencia y detección de oportunidades se desarrollará en estrecha coordinación con la Oficina UMA innTech y la Fundación Innova IRV, consolidando así el modelo de colaboración público-privada que define a la tecnópolis.

De esta forma, Málaga TechPark, "apoyado en el rigor académico de la Universidad de Málaga y el respaldo profesional del COIT, se reafirma como un nodo esencial para la generación de sinergias que impulsan la innovación aplicada y el crecimiento económico de alto valor añadido en la región", han concluido.