La JEA declara que la portavoz del ejecutivo andaluz vulneró la neutralidad al señalar al Gobierno por la huelga médica

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de gobierno. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía ha estimado parcialmente este miércoles la denuncia presentada por el PSOE-A en relación a las declaraciones realizadas por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, sobre la huelga de médicos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado 29 de abril.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, España "vulneró el deber de neutralidad" de los cargos públicos en periodo electoral y ha instado a "extremar el cuidado en sus declaraciones públicas". Asimismo, ha ordenado la retirada de las palabras denunciadas del vídeo publicado en el portal institucional de la Junta de Andalucía.

En dichas declaraciones, la portavoz del ejecutivo andaluz aseguraba que la huelga "se debía a la incapacidad del Gobierno de España de sentarse a dialogar, de alcanzar un acuerdo", así como remarcar que dicho paro era "contra el Gobierno de Pedro Sánchez".

Para la JEA estas palabras "son valoraciones negativas al Gobierno central,de diferente signo político que el Consejo de Gobierno de Andalucía".

"Aunque la ausencia de premeditación mitigue la responsabilidad de la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, no le exime del deber de diligencia con el que debe comportarse en sus intervenciones institucionales, evitando la emisión de manifestaciones con connotaciones electoralistas, incluso en aquellas situaciones en las que haya periodistas que le formulen preguntas que puedan comprometer su deber constitucional de neutralidad", ha indicado el escrito en referencia a lo expresado por la Junta Electoral Central en un caso anterio.

Pese a reconocer la "falta de diligencia y contención", la JEA no ha estimado abrir un procedimiento disciplinario "dado que no existe precedente en el presente proceso electoral de declaraciones de la misma consejera y portavoz del Gobierno en las que haya incurrido en infracción de la normativa en materia electoral".

Según la denuncia presentada por el PSOE, la portavoz "no desaprovechó la ocasión para efectuar declaraciones de claro carácter electoral y venta de gestión o logros del Gobierno del que es portavoz en la que deslizó valoraciones de tono propagandístico en relación con algunos asuntos".

Por su parte, la letrada del gabinete jurídico de la Junta ha defendido que las declaraciones de la consejera "constituyen una información objetiva sobre los acuerdos y tomas de conocimiento realizados durante la última sesión del Consejo de Gobierno y que se limita a responder espontáneamente a preguntas de un periodista sin tratarse de una manifestación preparada".

Tras la publicación del acuerdo, se puede interponer recurso, que será resuelto por la Junta Electoral Central. El recurso deberá presentarse ante la Junta Electoral de Andalucía dentro de las 24 horas posteriores a la notificación.