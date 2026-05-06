El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno se reúne con sus familiares en su pueblo natal Alhaurín El Grande. A 6 de mayo de 2026 en Alhaurín El Grande, Málaga (Andalucía, España). El - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha reencontrado este miércoles, el sexto día de la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, con sus "raíces y esencias" con motivo de una visita al Alhaurín El Grande (Málaga), su pueblo y el de su familia.

Como suele ser tradicional en las campañas electorales de Juanma Moreno, es obligada una visita a Alhaurín El Grande, un municipio del Valle del Guadalhorce de más de 20.000 habitantes, donde siguen residiendo varios de sus familiares y en cuyo cementerio está enterrado su padre.

Durante un recorrido por el municipio, Juanma Moreno se ha parado en numerosas ocasiones para saludar a los vecinos y amigos, muchos de los cuales lo conocen desde que era un niño, y ha tenido ocasión de tomar un café y pasteles típicos del pueblo y de la zona con una de sus tías, hermana de su madre, con una prima y otros familiares cercanos, en el restaurante Sardina, uno de los más antiguos del municipio y donde de pequeño se tomaba batidos con su abuelo Juan.

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras el recorrido por el municipio, Juanma Moreno ha manifestado que en cada rincón, en cada esquina y en cada persona que ha saludado ha encontrado recuerdos de su vida, especialmente, en el rato que ha echado con sus familiares.

"Me reencuentro con mis raíces, con mis esencias y me reencuentro, en definitiva, con lo que soy yo", ha expresado Juanma Moreno, apuntando que no hubiera sido probablemente la persona que es hoy "en lo "positivo y lo negativo" ni hubiera llegado a ser el presidente de la Junta de Andalucía si no llega a ser por las "vivencias" en un "lugar tan especial y singular" como Alhaurín El Grande.

Ha añadido además que Alhaurín es un "talismán" para él porque siempre que ha venido en campaña electoral le ha dado "suerte", como ocurrió en 2018 y 2022, y se ha mostrado seguro de que volverá a pasar el próximo 17 de mayo.

La comparecencia de Moreno ha sido en la Plaza Baja del pueblo donde de pequeño jugaba al fútbol y un vecino lo cogió una vez por las "orejas y le pegó un tirón" por un balonazo que dio.

"Venir me reporta beneficios, algo muy importante, que es bienestar físico y bienestar mental de poder estar y de volver a la raíz", ha apuntado el presidente, quien se va cargado del pueblo de panes y dulces típicos, como los bollos de aceite, que le han regalado vecinos y familiares.

"Gracias por regalarme estos minutos de pasión, estos minutos de reencuentro con mi vida real, con mi pasado", ha expresado Juanma Moreno a los vecinos de Alhaurín El Grande, pueblo en el que, según ha recordado, el PP sacó el "mejor resultado" de todos los municipios andaluces en las elecciones autonómicas de 2022 y que es algo que lleva "muy a gala" porque se siente ante todo "alhaurino".