Málaga TechPark acoge un encuentro que aborda el potencial e impacto de las tecnologías cuánticas

La 'Jornada de Presentación del Ecosistema Cuántico de Málaga: Innovación, Capacidades y Oportunidades' reunió a empresas, investigadores de la Universidad de Málaga e Instituciones. - MÁLAGA TECHPARK

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha acogido este martes la 'Jornada de Presentación del Ecosistema Cuántico de Málaga: Innovación, Capacidades y Oportunidades', un encuentro que ha reunido a empresas, investigadores de la UMA, instituciones y expertos para abordar el potencial de las tecnologías cuánticas y su impacto en el futuro del tejido productivo.

Tal y como ha emitido Málaga TechPark en una nota, organizada junto a UMA innTech, en representación de la Universidad de Málaga (UMA), la jornada ha servido para visibilizar las capacidades ya existentes en el entorno local, así como para reforzar el posicionamiento de Málaga como "nodo emergente en un ámbito estratégico a nivel global".

La bienvenida y presentación institucional del encuentro ha estado a cargo del vicerrector de Innovación Tecnológica de la UMA y director de UMA innTech, Javier López, y del director de Málaga TechPark, Felipe Romera. UMA innTech, como iniciativa principal de conexión entre universidad y empresa, actúa como catalizador de la transferencia de conocimiento y la generación de proyectos innovadores, consolidando la colaboración estructural entre la UMA y Málaga TechPark.

"Hoy hemos mostrado todo lo que estamos haciendo. El comienzo de un nuevo vector de desarrollo de Málaga TechPark, que se suma a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la microelectrónica, con el hito que supone el la llegada del imec al parque", ha afirmado Romera.

"Hablamos de una tecnología compleja, enfocada en el futuro y que requiere de inversores. Precisamente debido a esta complejidad, si no contamos con todos los actores, el éxito estaría hipotecado", ha continuado López.

El director de UMA innTech también ha precisado que este desarrollo de la cuántica en el ecosistema de innovación de Málaga se nutre de la puesta en marcha hace más de dos años la iniciativa quant-UMA por parte de la UMA.

Asimismo, el evento ha puesto de relieve cómo la computación cuántica, la ciberseguridad avanzada o las infraestructuras críticas asociadas a esta tecnología están comenzando a generar nuevas oportunidades para la innovación empresarial, especialmente en sectores de alto valor añadido.

"La cuántica va a ser muy determinante en los próximos años. Hoy se muestra y se discute sobre cómo se va a desarrollar todo esto y lo que va a ser", ha detallado Romera, al tiempo que ha apuntado a que "tenemos por delante un largo camino en un vector de desarrollo que es muy importante".

"El objetivo es atraer a las empresas y a la universidad a través de este vector. En el fondo, se trata de pasar de la idea tradicional de parque tecnológico a ser un referente en estas tecnologías. Las estamos poniendo a un nivel que nunca han tenido, dándole un gran empujón a esta tecnología", ha explicado.

En este contexto, Málaga TechPark refuerza su papel como espacio de conexión entre ciencia, empresa e inversión, facilitando el desarrollo de proyectos 'deep tech' y la transferencia de conocimiento. Actualmente, Málaga TechPark cuenta con más de 700 empresas instaladas que generan una facturación superior a los 4.800 millones de euros anuales y emplean a más de 29.000 profesionales.

Durante la jornada, expertos del ámbito académico y empresarial han analizado el estado actual del ecosistema cuántico, abordando "cuestiones clave" como la estrategia tecnológica, el papel del capital riesgo en el impulso de 'startups deep tech' o los desafíos en materia de seguridad cuántica.

En este sentido, el representante de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Área de Tecnologías Cuánticas), Javier Delgado, ha ofrecido una radiografía del ecosistema de tecnologías cuánticas y su posición internacional. Seguidamente, Jorge Fernández, de Bullnet Capital, ha profundizado en el papel del capital riesgo 'deep tech' y el auge de las tecnologías cuánticas.

Asimismo, se han presentado iniciativas, proyectos en marcha y futuros desarrollos. Para ello, se ha contado con la intervención de Sara Guzmán (Quside), quien ha expuesto la importancia de la infraestructura crítica para la soberanía cuántica y la ciberseguridad. A continuación, Anders Moller (Dekra) ha centrado su ponencia en el 'testing' y certificación de seguridad cuántica, dando paso a Javier Romero, quien ha detallado los proyectos presentes y de futuro que se están impulsando desde Quantum Labs.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la presentación de las líneas de investigación impulsadas por los grupos de investigación de Quant·UMA, quienes han protagonizado un "extenso bloque" dedicado a la Investigación en Computación y Tecnologías Cuánticas en la UMA, "consolidando a la universidad como un actor fundamental en la generación de conocimiento en el área". Esta conexión entre investigación avanzada y aplicación empresarial ha sido señalada como uno de los principales activos diferenciales del ecosistema malagueño.

Además, la jornada ha evidenciado la creciente alineación de Málaga TechPark y la UMA, a través de UMA innTech, con las tendencias tecnológicas globales, en un momento en el que la carrera por el liderazgo en tecnologías cuánticas se intensifica a nivel internacional.

En este escenario, el parque mantiene conexiones activas con ecosistemas de innovación en ciudades y polos tecnológicos de referencia en Europa y el mundo, "reforzando su papel dentro de una red global de innovación y atracción de talento e inversión".

En contexto, el encuentro ha finalizado con un espacio de 'networking' que ha favorecido el intercambio de ideas y la generación de sinergias entre los distintos agentes del ecosistema, sentando las bases para futuras colaboraciones en un ámbito llamado a transformar industrias enteras en los próximos años.

Con iniciativas como esta, Málaga TechPark y la UMA continúan consolidando un modelo basado en la colaboración público-privada, la especialización tecnológica y la conexión con redes internacionales de innovación, "avanzando en su objetivo de situarse entre los entornos más dinámicos y competitivos de Europa".