La Mancomunidad Axarquía impulsa la oferta de interior de la comarca malagueña en la Feria B Travel de Barcelona

Mancomunidad Axarquía impulsa la oferta de interior de la comarca en la Feria B Travel de Barcelona - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía tiene previsto impulsar la oferta de interior de la comarca malagueña durante la Feria B Travel que va a tener lugar en Barcelona entre el 20 y el 22 de marzo.

El presidente de la institución, Jorge Martín, ha señalado que como responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca, la Mancomunidad acude a la cita con el principal objetivo de paliar los efectos de la estacionalización del sector.

En este sentido, ha explicado que, junto a la tradicional oferta de sol y playa, se va a presentar la oferta de naturaleza, interior, cultura y gastronomía en un mercado que ha calificado de proximidad y de calidad para la Axarquía.

"Esta cita permitirá avanzar en el posicionamiento del destino Axarquía-Costa del Sol en la Comunidad Autónoma de Cataluña donde, además, se va a desplegar una campaña de promoción turística en medios de comunicación regionales", ha dicho Martín.

La Mancomunidad "va a defender a la comarca como un destino turístico de calidad basado en experiencias y que puede disfrutarse durante todo el año en un espacio que reunirá tanto a profesionales del sector como al público general que quiere descubrir nuevos destinos y propuestas para sus próximas escapadas".

Por su parte, el vicepresidente del área de Turismo, Jesús Pérez Atencia, ha dicho que la Mancomunidad va a representar a los 31 municipios que integran la comarca, así como a todo el tejido empresarial del sector que está recogido en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía apostando así por la calidad y profesionalidad.

"Estos pilares básicos en la promoción y gestión del destino repercuten en la fidelización del turista", ha dicho el responsable del área de turismo comarcal destacando las buenas conexiones de Andalucía y la provincia malagueña con Cataluña.

Asimismo, Pérez Atencia ha incidido en la apuesta que desde la Mancomunidad, como institución pública responsable de la gestión turística del destino Axarquía-Costa del Sol, se está haciendo por la sostenibilidad y digitalización recordando que toda la oferta turística ha sido digitalizada mediante soportes y códigos QR y a través de la aplicación GECOR y del portal oficial www.turismoaxarquiacostadelsol.com

La calidad y la profesionalidad son los pilares fundamentales del turismo y Turismo y Deporte de Andalucía participará con stand propio de 150 metros cuadrados en el que dará cabida a toda la oferta provincial.

En ese espacio reservado para Turismo Costa del Sol se expondrá el material informativo, así como los códigos QR y videos promocionales de la comarca axárquica. También se van a ofrecer degustaciones de uvas pasas, aguacates de Trops, miel de caña y aceite de Riogordo.

B-Travel es el mayor evento ferial de España destinado al público viajero final enfocado al B2B(Business to Business) y B2C (Business to Consumer)que reúne a las principales agencias de viaje, hoteles, operadores de cruceros, compañías de transporte y empresas de servicios turísticos.

Organizado por la Fira de Barcelona, el salón B Travelse desarrolla en el recinto ferial FIRA de Barcelona Montjuic y este año celebra su 33 edición. En la edición anterior contó con la visita de más de 26.500 personas y 129 expositores directos, en sus 7.000 metros cuadrados de exposición. El 78,6% de los visitantes dijeron que decidían sus vacaciones como resultado de su visita a la feria.