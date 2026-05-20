La Mancomunidad Costa del Sol Occidental pone en marcha un nuevo sistema de gestión de los puntos limpios

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, en una junta de la institución. - MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental pondrá en marcha a partir del próximo 1 junio el nuevo modelo de gestión de los puntos limpios domésticos de la Costa del Sol, han informado desde esta institución en una nota.

El presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, ha señalado que lo más destacado de este nuevo modelo "será que habrá mejoras en los puntos limpios y nuevos sistemas de control para que se utilicen conforme a la normativa".

Las instalaciones del punto limpio, ha añadido, "han de cumplir algunos requisitos mínimos, como son estar en un recinto cerrado; disponer de un puesto de control para la información y vigilancia; tener pavimento impermeable; y señalización horizontal y vertical junto a cada contenedor".

Asimismo, ha precisado que deberá haber carteles de acceso a las instalaciones, informativo del horario y otro con la relación de residuos admisibles; además de zona de residuos peligrosos cubierta y con cerramiento perimetral, con sistema de cierre y sistema de contención de derrames, zona de aparcamiento para los usuarios y para vehículos pesados de transporte y recogida de residuos.

La gestión integral de puntos limpios acaba de ser adjudicada por una duración de cinco años. Según la actual normativa, se trata de una instalación de almacenamiento en el ámbito de la recogida de una entidad local, donde se recogen de forma separada los residuos domésticos.

Estos residuos domésticos son aquellos, peligrosos o no, generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también los similares en composición y cantidad a los anteriores generados en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio o industria.