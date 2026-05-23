Manuel Jabois, Luna Miguel, Juan Jesús González y Pedro Corral protagonizan la nueva semana cultural de La Malagueta

El ciclo ‘Entrelíneas’ recibirá al periodista y escritor Manuel Jabois con motivo de la presentación de su nueva novela, ‘La víspera’ - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta una nueva programación semanal, del 25 al 28 de mayo, que abordará algunas de las principales cuestiones culturales, políticas y sociales contemporáneas a través de encuentros protagonizados por Manuel Jabois, Luna Miguel, Juan Jesús González y Pedro Corral.

La programación comenzará este lunes, 25 de mayo, con una nueva sesión del ciclo 'Vivir con Filosofía', coordinado por José Carlos Ruiz, que contará con la participación de la escritora y editora Luna Miguel, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Bajo el título 'La incomodidad del placer', el encuentro reflexionará sobre la relación entre deseo, literatura y censura, explorando cómo determinadas lecturas y formas de representación han sido históricamente cuestionadas o vigiladas desde parámetros morales y culturales.

Luna Miguel, una de las voces más reconocidas de su generación, ha desarrollado una trayectoria que transita entre la poesía, el ensayo y la reflexión crítica sobre la literatura y el cuerpo.

El martes 26 de mayo, el ciclo 'Entrelíneas' recibirá al periodista y escritor Manuel Jabois con motivo de la presentación de su nueva novela, 'La víspera'. En conversación con el escritor y gestor cultural Txema Martín, el autor profundizará en las claves de una obra que sitúa al lector frente a los límites morales de la familia, el sacrificio y la culpa a través de una historia ambientada en apenas veinticuatro horas.

Considerado uno de los narradores y articulistas más influyentes del panorama actual, Jabois ha consolidado una trayectoria que combina periodismo, literatura y análisis social, tanto desde la prensa escrita como desde la radio y la narrativa contemporánea.

La agenda continuará el miércoles 27 de mayo con una nueva cita del ciclo 'Pensamiento político', coordinado por Manuel Arias Maldonado. El sociólogo y catedrático de la UNED Juan Jesús González participará en el encuentro 'Crisis política y ciclo electoral en España', una conversación centrada en las transformaciones que atraviesa actualmente el sistema político español.

La programación semanal concluirá el jueves, 28 de mayo, con el ciclo 'Demasiado Humanos', coordinado por José Antonio Trujillo, que recibirá al periodista, investigador y novelista Pedro Corral para abordar la relación entre memoria e historia en torno a la Guerra Civil española.

Así, bajo el título 'Memoria e historia de la Guerra Civil', el encuentro profundizará en la construcción de los relatos históricos, el papel de los testimonios y los límites entre emoción, recuerdo y método historiográfico. Especializado en la investigación y divulgación sobre la contienda, Pedro Corral se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en el análisis de las historias individuales y las zonas menos exploradas del conflicto.

Por último, han recordado desde la Diputación que todas las actividades tendrán lugar a las 19,00 horas en Sala 001, con acceso libre hasta completar aforo.