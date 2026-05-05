Marbella aprueba el plan para renovar de forma integral las infraestructuras básicas y urbanas de Valle del Sol

La alcaldesa de Marbella en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado este martes en junta de gobierno local el plan para la renovación integral de las infraestructuras básicas y urbanas de la zona de Valle del Sol, en San Pedro Alcántara.

El proyecto, que se desarrollará en dos fases y cuenta con la participación de las entidades Hidralia y Acosol, dispone de un presupuesto global de 7,2 millones de euros, según ha explicado la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

Así, ha apuntado que "la actuación tiene como objetivo dotar a este ámbito de servicios urbanos esenciales y mejorar su configuración, atendiendo a las necesidades existentes en una zona que ha experimentado un crecimiento progresivo sin el correspondiente desarrollo".

La regidora, acompañada por el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, y el concejal de Obras, Diego López, ha señalado que "se trata de un proyecto de gran alcance para San Pedro Alcántara, que responde a una demanda vecinal en Valle del Sol".

Ha detallado que "es una zona extensa que carece en gran medida de red de saneamiento, con viviendas conectadas a sistemas sépticos, y donde no existen aceras, alumbrado público ni una red adecuada de abastecimiento".

La regidora ha indicado que la intervención será posible "gracias al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas" y ha precisado que "el nuevo planeamiento urbanístico contempla Valle del Sol como suelo urbano, lo que permite ordenar su desarrollo y facilitar la implantación de servicios".

En relación con la ejecución, ha apuntado que "tras la aprobación del proyecto se mantendrán reuniones con los propietarios para coordinar el inicio de la primera fase, previsto entre finales de mayo y principios de junio".

Entre las principales actuaciones contempladas se incluyen la implantación de una nueva red de abastecimiento de agua potable, un sistema separativo de saneamiento para aguas fecales y pluviales, alcantarillado, infraestructuras de telecomunicaciones y redes eléctricas, así como alumbrado público, red de riego, acerado accesible, renovación del pavimento y medidas orientadas a la mejora de la seguridad vial y la imagen urbana.

La primera fase abarcará 485 metros lineales en el camino de la Granadilla y 520 metros en el camino de Valle del Sol. En este tramo se llevarán a cabo 2.010 metros de red de abastecimiento, 1.492 metros de red de pluviales y 1.165 metros de red de fecales, además de la instalación de 56 pozos de registro, 56 imbornales y cinco hidrantes.

También se contempla la pavimentación de 5.570 metros cuadrados, la construcción de acerado lateral de dos metros de ancho, una calzada uniforme de seis metros, así como la dotación de infraestructuras de telecomunicaciones, red eléctrica y alumbrado público con nuevas luminarias.

Estas actuaciones permitirán "un suministro de agua más fiable y continuo; la eliminación de redes precarias; el refuerzo del drenaje y la prevención ante lluvias; la potenciación de la seguridad de peatones y vehículos, además de facilitar la conectividad de la zona", ha subrayado.