Marbella habilita una nueva plataforma digital para la reserva de moragas de playas y barbacoas en parques y jardines

Marbella habilita una nueva plataforma digital para la reserva de moragas de playas - AYUNTAMIENTO

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha habilitado una nueva plataforma digital para la reserva de espacios destinados a moragas en playas y barbacoas en parques y jardines del municipio, dirigida a vecinos y visitantes.

A través de la web https://barbacoasymoragas.marbella.es las personas usuarias pueden consultar la disponibilidad de ubicaciones en tiempo real, realizar solicitudes durante los 365 días del año, recibir avisos sobre el estado de las mismas y gestionar posibles cancelaciones. El sistema contempla igualmente el envío de recordatorios automáticos.

El concejal de Medio Ambiente y Playas y de Parques y Jardines, Diego López, ha explicado que "la plataforma unifica de forma sencilla en un único entorno digital la gestión de estos espacios públicos, facilitando su tramitación".

Asimismo, ha señalado que "el sistema permite realizar un seguimiento de las solicitudes y organizar el uso de las instalaciones". Como novedad, entre los espacios incluidos se encuentra también el área de barbacoas del Parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara, junto a los otros puntos habilitados tanto en el litoral como en zonas verdes del término municipal.

La herramienta incorpora también un sistema interno para la gestión administrativa y la supervisión del uso de las áreas. En el caso de asociaciones, cofradías, clubes deportivos y otros colectivos, las peticiones deberán tramitarse mediante instancia general a través del registro electrónico municipal.