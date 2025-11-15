Marbella instalará una cubierta de 1.200 metros cuadrados sobre pista exterior anexa al pabellón Carlos Cabezas

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, visita los trabajos sobre pista exterior anexa al pabellón Carlos Cabezas - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) está instalando una cubierta de 1.200 metros cuadrados sobre la pista exterior anexa al pabellón Carlos Cabezas para optimizar su aprovechamiento y garantizar su uso en cualquier época del año, sin que se vea interrumpido por las inclemencias meteorológicas.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado que los trabajos, que tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses y una inversión de casi 700.000 euros, "se realizan en coordinación con las entidades Marbella Basket y Club Baloncesto Marbella para dar respuesta a sus demandas".

"Con la instalación de una gran estructura metálica ampliaremos en más de mil metros cuadrados el espacio deportivo cubierto, que se unirá al ya existente", ha señalado Muñoz, que ha visitado los trabajos acompañada de los concejales de Obras, Diego López, Deportes, Lisandro Vieytes, y del distrito Este, Enrique Rodríguez, así como de los presidentes del Marbella Basket, Alejandro Rodríguez, y del Club Baloncesto Marbella, Julio Morales.

"Esperamos contar en la próxima primavera con esta actuación ya terminada, teniendo en cuenta que en nuestro municipio hay un gran número de equipos deportivos", ha informado Muñoz.

Al respecto, ha avanzado que, cuando esté colocada la cubierta, se gana una pista exterior más, pasando de dos a tres. La cubierta está diseñada para preservar la versatilidad del espacio y asegurar el confort de los usuarios, especialmente en jornadas de lluvia o altas temperaturas, según el edil de Obras.

López ha concretado que "es de un material que se llama chapa autoportante que es especialmente resistente y fácil de instalar, y se va a instalar además con una pendiente del 0,7 por ciento para que se evacuen las aguas pluviales".

Asimismo, el delegado ha explicado que "se van a poner parasoles fijos de lamas de acero en los laterales sobre las que se colocará una chapa en la que se pondrá el nombre del pabellón".

La obra ha dado comienzo con la retirada de los actuales postes sobre los que se apoyan los focos y las redes, para después pavimentar todo el terreno, colocar los pilares metálicos para la nueva cubierta y, posteriormente, reinstalar las luces y las redes sobre los nuevos soportes sin necesidad de tener que poner de nuevo los antiguos. Igualmente se va a crear una red de saneamiento en el lado oeste.

De igual modo, el edil de Deportes ha recalcado que "es una nueva instalación que se incorpora a nuestra red de equipamientos deportivos y no solo se le va a dar utilidad a través de los clubes locales, sino también para desarrollar diferentes eventos o actividades que requieran de un espacio techado, incrementando así nuestra capacidad para albergar citas y encuentros en esta zona".

Por su parte, el presidente del Marbella Basket ha detallado que "nosotros estamos utilizando ahora mismo tanto las pistas de Carlos Cabezas, como de Serrano Lima y Rubén Guerrero y tener aquí las cinco cubiertas centralizadas nos facilita mucho el tema de recursos, de desplazamiento de entrenadores y de material".

Ha añadido que el club cuenta con 400 jugadores federados y otros 200 de escuela, "siendo 600 las familias que se pueden beneficiar de estos trabajos".

Por último, su homólogo del Club Baloncesto Marbella ha explicado por su parte que su equipo profesional lo integran una docena de jugadores y ha valorado también la puesta en marcha de esta actuación.