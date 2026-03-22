Marbella (Málaga) acoge a "las mejores gimnastas del mundo" en el Grand Prix.

Podio del torneo Grand Prix de Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La celebración este fin de semana del torneo Grand Prix en Marbella (Málaga) ha congrega en la ciudad "a las mejores gimnastas del mundo". La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha respaldado la competición, que ha tenido lugar en el Palacio de Los Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara, y ha destacado el "impacto deportivo, promocional y económico" del evento.

"Siempre hemos apostado por esta disciplina deportiva", ha subrayado la primera edil, quien ha precisado que esa "sinergia" tiene su reflejo en que "Marbella alberga el Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia Rítmica de Andalucía, uno de los mejores de Europa, y cuya renovación se encuentra en su fase final y permitirá duplicar el espacio actual", según ha indicado el Consistorio en una nota.

Al hilo, la regidora ha puesto el acento en que la localidad "se sigue posicionando como un destino que apuesta claramente por la celebración de grandes eventos deportivos", al tiempo que ha señalado que "es una cita consolidada desde el año 2007 en nuestro calendario, que reúne a medallistas olímpicas, así como las campeonas y subcampeonas absolutas".

En definitiva, ha detallado que esta edición ha congregado a una treintena de gimnastas situadas entre las mejores del ranking internacional como Darja Varfolomeev, Sofia Raffaelli, Boryana Kaleyn, Taisiia Onofriichuck o Stiliana Nikolova.