Marbella (Málaga) inicia la adecuación de la parcela del futuro intercambiador de transporte de San Pedro Alcántara

Futuro intercambiador de transporte de San Pedro Alcántara en Marbella - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha iniciado el acondicionamiento de la parcela donde se levantará el futuro intercambiador de transporte de San Pedro Alcántara, un proyecto estratégico impulsado junto a la Junta de Andalucía que supondrá una inversión superior a 1,5 millones de euros y cuya obra está previsto que se concluya en 2027.

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha informado este martes y, tras la junta de gobierno local, de que estos trabajos "suponen un paso muy importante para que esta infraestructura sea una realidad" y ha avanzado que el proyecto básico ya ha sido presentado por el equipo redactor, mientras que el de ejecución se entregará durante el próximo mes de julio.

El edil ha explicado que la actuación municipal se desarrolla sobre una parcela de más de 8.100 metros cuadrados situada en el antiguo 'Cielo de San Pedro', junto a la intersección de la autovía A-7 y la carretera de Ronda (A-397), y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos consisten en la demolición de pavimentos, la retirada de la losa de hormigón y del asfalto existente, la limpieza del terreno, el trasplante del arbolado que sea posible conservar y la eliminación de cualquier elemento que pueda dificultar posteriormente la construcción.

García ha recordado que estas labores responden al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento el 17 de febrero de 2025, por el que el Consistorio asumía el acondicionamiento de la parcela y la administración autonómica la ejecución, gestión y mantenimiento de la infraestructura.

"Estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos y dando todos los pasos necesarios para que San Pedro Alcántara cuente por fin con un intercambiador de transporte moderno y plenamente funcional", ha señalado.

El responsable municipal ha indicado que la Junta ya dispone del proyecto básico, lo que le permitirá solicitar la licencia de obras al Consistorio, mientras que el proyecto de ejecución deberá estar completado durante el mes de julio y, una vez supervisado, se procederá a su licitación.

Asimismo, ha explicado que la Consejería ya contempla dotación presupuestaria para los ejercicios 2026 y 2027, por lo que ha asegurado que "la financiación está garantizada". En este sentido, ha apuntado que "la previsión es que el concurso público pueda convocarse entre finales de este año y principios del próximo para iniciar posteriormente los trabajos y concluirlos antes de terminar ese mismo ejercicio".

Ha detallado que el equipamiento contará con un edificio para viajeros de aproximadamente 150 metros cuadrados, seis dársenas para autobuses con áreas de espera, espacios para taxis, conexiones peatonales y aparcamientos, además de más de 4.000 metros cuadrados de zonas verdes que servirán de transición entre el intercambiador y las principales infraestructuras viarias del entorno.

El teniente de alcalde ha resaltado que el diseño arquitectónico "está inspirado de forma abstracta en un espeto de sardinas, con una imagen moderna y representativa de la Costa del Sol que sea icónica", al tiempo que ha indicado que "contribuirá tanto a mejorar la movilidad como a impulsar el crecimiento urbano de San Pedro Alcántara hacia el norte, integrándose con los nuevos desarrollos previstos junto a la carretera de Ronda".

Por otro lado, el edil ha especificado que la junta de gobierno local ha concedido tres nuevas licencias urbanísticas, entre ellas el proyecto básico para la construcción de 33 viviendas plurifamiliares distribuidas en nueve edificios en la zona de El Batatal, con una inversión superior a 26 millones de euros.

También se ha autorizado una vivienda unifamiliar en Marbesa y una licencia de obra para un establecimiento de playa en la zona de Las Chapas. Asimismo, ha recordado que permanece abierto hasta el próximo 10 de julio el plazo para solicitar las subvenciones de la delegación de Derechos Sociales en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a colectivos sociales de Marbella y San Pedro Alcántara y dotadas con un presupuesto total de 150.000 euros.