Marbella (Málaga) refuerza a sus acciones de promoción turística en mercados nacionales e internacionales

Archivo - Imagen del paseo marítimo de San Pedro de Alcántara. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha anunciado intensificará en los próximos meses su estrategia de promoción con una destacada presencia en ferias, jornadas profesionales y eventos de "alto nivel" entre marzo y julio, con el objetivo de afianzar el posicionamiento de la ciudad como destino turístico de excelencia y reforzar segmentos estratégicos como el lujo y el golf.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha señalado que "esta programación responde al compromiso municipal de diversificar mercados y consolidar el liderazgo del municipio en un contexto cada vez más competitivo".

Asimismo, ha explicado que "el actual escenario internacional, con conflicto bélico en Oriente Medio, y determinados factores que afectan a la conectividad, como el retraso en la plena operatividad de la alta velocidad, que nos está afectando e influye en la llegada de turistas españoles, nos llevan a reforzar especialmente nuestra presencia en Europa y en el mercado nacional para anticiparnos a posibles fluctuaciones en la demanda".

En esta línea, la regidora ha incidido en que Marbella "es un destino seguro y fiable", al tiempo que ha subrayado la importancia de seguir trasladando este mensaje a los principales mercados emisores.

En concreto, la hoja de ruta ha arrancado esta semana con la participación en la B-Travel de Barcelona, una de las principales citas del sector en España. Durante el mes de abril, la ciudad estará presente en encuentros especializados como el Congreso Ictes, en Córdoba, y el Luxury Spain Tourism Destination Annual Meeting, en Madrid, donde se reforzará la apuesta por un modelo turístico basado en la excelencia.

Por otra parte, uno de los hitos más destacados será la presencia en el Grand Prix de Mónaco Historique --del 24 al 27 de abril--, un escaparate internacional de primer nivel para el segmento de lujo. En este sentido, Muñoz ha resaltado que "este tipo de eventos nos permite posicionar Marbella en entornos muy selectivos y conectar directamente con un visitante que busca experiencias exclusivas y de alta calidad".

Bajo este contexto, la estrategia incluye también acciones directas en "mercados europeos clave". En este ámbito, se desarrollarán jornadas profesionales en ciudades como Belgrado, Zagreb y Liubliana, en colaboración con Turismo y Planificación Costa del Sol, así como en Portugal, con encuentros en Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa, organizados por Turespaña, con el objetivo de "fortalecer la relación con turoperadores y agentes especializados".

Durante el mes de mayo, la ciudad participará en Expovacaciones (Bilbao), una feria de "gran relevancia" para el mercado del norte de España, y acudirá a citas profesionales en Ámsterdam y París centrados en el segmento de golf, uno de los principales atractivos del destino. La agenda se completa con acciones específicas en Irlanda, con presencia en SIE Dublín, y en el Reino Unido, con la participación en la ITT Conference en junio. Además, el golf volverá a tener un papel protagonista con nuevas jornadas en Copenhague y Malmö entre finales de junio y principios de julio.