Marbella (Málaga) refuerza su dispositivo de seguridad para Semana Santa con 650 policías locales y tecnología avanzada

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) refuerza la seguridad para la Semana Santa 2026 con 650 agentes de la Policía Local. - AYUNTAMIETNO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Consistorio marbellí ha anunciado que reforzará su dispositivo de seguridad para la Semana Santa con 650 policías locales, 160 de ellos destinados exclusivamente a procesiones y 490 en turno ordinario, además de contar con avanzados medios tecnológicos. En este sentido, el operativo también contará con 400 cámaras de videovigilancia desplegadas por el término municipal, 'bodycams' portadas por los agentes en el itinerario, drones para el visionado de imágenes y sistemas de geolocalización para monitorizar la ubicación exacta de los tronos.

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, el concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha remarcado que el objetivo principal "es garantizar el normal desarrollo de los desfiles procesionales y velar por la seguridad de vecinos y visitantes, así como asegurar la movilidad y el control del tráfico ante la elevada afluencia de personas prevista".

Con este motivo, se han celebrado diversas reuniones de coordinación para ultimar el Plan de Seguridad y Emergencias en los núcleos de Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas. En estos encuentros han participado responsables municipales, junto a mandos de Policía Local y Nacional, Bomberos, Protección Civil y técnicos de tráfico, entre otros.

En este sentido, Díaz ha detallado que la coordinación central se realizará desde la sala de control y mando de la Jefatura de la Policía Local y para la supervisión de las imágenes se emplearán los recursos técnicos mencionados.

"El Plan de Emergencia Municipal se activará en los días de mayor número de asistentes, como son el Domingo de Ramos, el Jueves y el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección", ha resaltado el edil, quien ha añadido que a los agentes locales se les sumarán durante la festividad 25 voluntarios diarios de Protección Civil, un retén permanente de quince efectivos del servicio de bomberos y el refuerzo sanitario con dos ambulancias en Marbella y una en San Pedro Alcántara durante todos los desfiles. Además, se contará con la colaboración de la Policía Nacional y un dispositivo sanitario ampliado con recursos adicionales al servicio habitual.

Por otra parte, Díaz ha solicitado la colaboración ciudadana ante los cortes de tráfico y desvíos previstos, que podrán consultarse a través de la web municipal, la página de la empresa de transporte Avanza y los perfiles oficiales de la Policía Local en redes sociales.

Asimismo, ha recomendado evitar el uso de vehículos de movilidad personal en zonas de procesión, mantener a las mascotas correctamente sujetas, no permitir que los menores se sienten en los bordillos de los itinerarios, respetar las normas de circulación y extremar la precaución al volante.