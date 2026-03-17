Marbella (Málaga) trasladará al Gobierno "el malestar" del sector turístico por el retraso del AVE directo

El portavoz del equipo de gobierno de Marbella, Félix Romero, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) trasladará al Gobierno central "el malestar" del sector turístico de la ciudad por el retraso de las obras en la línea del AVE Málaga-Madrid.

El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, ha lamentado la "falta de transparencia" del Ministerio de Fomento y le insta a que "refuerce de manera inmediata los recursos destinados, con el objetivo de acortar los plazos previstos y restablecer cuanto antes la normalidad en las conexiones ferroviarias".

Además, ha señalado que "lo único que tenemos son anuncios asépticos, donde no se está explicando a los ciudadanos lo que se está haciendo, solo que la provincia se quedará sin alta velocidad hasta después de Semana Santa con la reapertura en una única vía, mientras que la reparación completa (doble vía) no tendrá lugar hasta junio".

Romero, que ha explicado que esta situación se ha abordado en la junta de gobierno local, ha resaltado "la importancia estratégica de la Semana Santa como antesala de la temporada alta turística".

"Este periodo constituye un indicador clave del comportamiento de la demanda estival y un momento fundamental para la actividad económica, especialmente para el sector de la hostelería y los servicios", ha apostillado.

En este sentido, ha apuntado que el Consistorio "ya trabaja en la planificación y coordinación de los servicios públicos --seguridad, limpieza, movilidad e itinerarios, entre otros--, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad en estas fechas y ofrecer la mejor acogida a visitantes y residentes".

Sin embargo, ha continuado, "el anuncio de la supresión de la conexión ferroviaria directa con mercados estratégicos como Madrid, y la previsión de una recuperación parcial del servicio no antes de finales de abril, ha generado una profunda preocupación en el municipio", ha manifestado.

Asimismo, ha advertido de que esta situación "supone un grave perjuicio para la economía local y para una provincia de más de un millón y medio de habitantes".

Romero ha recordado que "Marbella, con más de 170.000 habitantes, continúa siendo la única ciudad española de más de 100.000 sin conexión ferroviaria directa, una reivindicación histórica que, lejos de resolverse, se ve agravada por la actual interrupción del servicio en la provincia".

Por otra parte, ha valorado "la contribución económica de la ciudad y de la provincia al conjunto del Estado", al tiempo que ha indicado que "esta realidad debe ir acompañada de inversiones e infraestructuras acordes a su peso económico y poblacional".

"Desde el Consistorio nos vamos a poner al lado del sector turístico y empresarial para minimizar el impacto de esta medida", ha afirmado el portavoz y ha añadido que "pedimos que donde había un trabajador para solventar esta situación se pongan tres y donde había un euro destinen más, ya que se está poniendo en riesgo la forma de vida de una comunidad como la nuestra".

Asimismo, ha adelantado que se elevará una propuesta al Pleno municipal y se establecerá una estrategia de presión "porque no se puede asfixiar a una ciudad como Marbella, que es la clave de la prosperidad y la riqueza de Andalucía".